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Наука и технологии

Часть планеты неожиданно поменяла цвет: ученые назвали причину

Карта Канады, времена года, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 06:30 Фото: NASA
Пока Северная Америка переживала лето с невероятной жарой, осенняя листва и прохладная погода в начале сентября 2026 года на большей части континента казались чуждыми понятиями, сообщает Zakon.kz.

Как пишет NASA Earth Observatory, осень наступает рано в тундровых и субарктических экосистемах Нунавута, на крайнем севере Канады.

Яркие признаки наступления сезона прослеживались на ландшафте еще 6 сентября, когда оперативный наземный имиджер ( OLI ) на спутнике Landsat 9 сделал снимок реки Коппермайн, извивающейся среди низкорослых кустарников и тундровой растительности выше по течению от Куглуктука, поселения в устье реки.

Другой снимок показывает ту же местность 27 июля 2026 года, когда растительность еще была зеленой.

Этот регион известен своими ивами и березами, черникой, брусникой и другими низкорослыми тундровыми растениями, которые каждую осень приобретают оттенки красного, оранжевого и желтого.

Анализ спутниковых данных за семь лет, проведенный НАСА и Университетом штата Южная Дакота, показал, что листва в регионе начинает менять цвет в начале сентября и достигает пика в середине месяца, что делает его одним из первых мест на североамериканском континенте, где происходит изменение цвета.

Анализ также показал, что в крайне северных регионах периоды пика изменения цвета, как правило, короче – иногда неделя или меньше – по сравнению со многими районами на более низких широтах.

Осенью листья меняют цвет, теряя хлорофилл – молекулу, используемую растениями для синтеза пищи. Хлорофилл придает растениям зеленый цвет, поскольку поглощает красный и синий свет солнечного света, попадающего на поверхность листьев.

Однако хлорофилл – нестабильное соединение, и растения должны постоянно его синтезировать, что требует достаточного количества солнечного света и теплой температуры. С понижением температуры и сокращением светового дня осенью уровень хлорофилла также снижается.

По мере снижения концентрации хлорофилла зеленый цвет листьев бледнеет, предоставляя возможность другим пигментам – каротиноидам и антоцианам – выйти на первый план. Каротиноиды поглощают сине-зеленый и синий свет, поэтому в отсутствие хлорофилла они вызывают пожелтение листьев.

Антоцианы поглощают синий, сине-зеленый и зеленый свет, поэтому свет, отражающийся от этих пигментов, кажется красным.

Ранее сообщалось, что под крупнейшей пустыней Китая открыли огромные запасы воды.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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