В Дунае нашли огромные залежи металла, которого хватило бы, чтобы вооружить армию

Более двух тысячелетий назад корабль, перевозивший огромное количество железа, затонул в реке Дунай на территории современной Австрии. Археологи опознали "ржавое сокровище" как коллекцию из 500 железных слитков, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Live Science, это крупнейшее из когда-либо обнаруженных в Европе хранилище древнего железа, которого хватило бы для оснащения целой армии.

500 железных прутов, вероятно, были утеряны в результате кораблекрушения на Дунае 2200 лет назад. Эту коллекцию обнаружили в 2019 году, когда рабочие, добывавшие гравий из реки недалеко от деревни Дейнхам, заметили несколько необычных двусторонних железных предметов и сообщили об этом в австрийское управление по охране памятников.

Из сотен фрагментов железа, извлеченных из гравийных насыпей, идентифицировали 193 целых железных слитка и 307 фрагментов, что в общей сложности составляет не менее 500 слитков , потерянных столетия назад в водах Дуная. В среднем, целые слитки имели длину 28,5 сантиметра и весили около 2 кг. В совокупности коллекция весила 1 метрическую тонну.

Железные слитки из Дейнхема не представляют собой готовые изделия. Эти двусторонние полуфабрикаты – иногда называемые слитками – грубо обработанные промежуточные изделия, которые кузнец в конечном итоге перековывал в другие предметы.

Поскольку железо было найдено во время добычи гравия с помощью большого ковшового экскаватора, первоначальный контекст археологической находки был уничтожен. Это лишило археологов возможности выяснить, как металл оказался в Дунае.

Возможность ритуального захоронения исключить нельзя. Железные пруты также могли потерять во время транспортировки. До изобретения поездов большинство древних культур перевозили тяжелые грузы по водным путям.

Если железные прутки действительно были потеряны в результате кораблекрушения, то, вероятно, они были изготовлены где-то выше по течению от археологического памятника.

Это открытие демонстрирует возросшие возможности производства железа, достигнутые в III / II веках до нашей эры в Дунайском регионе.

Ранее сообщалось, что искатель металла смог разыскать 3000-летний золотой клад всего за 20 минут.