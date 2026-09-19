Искатель металла смог разыскать 3000-летний золотой клад всего за 20 минут

Житель Уэльса (Великобритания) обнаружил с помощью металлоискателя 3000-летний золотой браслет. Артефакт с содержанием золота 92,8% признали национальным сокровищем, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Главред, все началось с обычного увлечения поиском металла.

Идрис Томас, который всего около 20 минут "орудовал" металлоискателем на фермерском поле в поселке Лланухллин, случайно наткнулся на массивный золотой браслет, которому, по оценкам ученых, уже более 3000 лет.

Лабораторный анализ Музея Уэльса показал, что содержание золота в артефакте составляет 92,8%. Ювелирное украшение эпохи поздней бронзы, предварительная стоимость которого составляет 15-20 тысяч фунтов стерлингов.

Историки предполагают, что массивное украшение около 3000 лет назад мог носить человек из высших слоев общества того времени. Об этом свидетельствуют материал, размер и характер самого украшения.

Для археологов такие находки имеют значение не только из-за высокой стоимости металла. Древние ювелирные изделия помогают исследователям больше узнать о быте, социальной структуре и уровне мастерства людей, живших на территории современного Уэльса в бронзовом веке.

Ранее мы писали о том, как фермер потерял молоток и нашел вместо него клад на миллионы.