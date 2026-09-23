В Турции раскопали фрагмент одного из первых мирных соглашений в истории

В 1259 году до н.э. после двух столетий конфликтов за региональный контроль египетский фараон Рамзес II и хеттский царь Хаттушили III договорились о том, что сейчас известно как Кадешский мирный договор, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Popular Science, они подписали соглашение примерно через 15 лет после знаменитой битвы при Кадеше. Это стало старейшим известным мирным указом в истории.

Археологи подробно изучили фрагменты договора, сохранившиеся на аккадских клинописных табличках и иероглифах на стенах египетских храмов, но недавно обнаруженный фрагмент, найденный на территории современной Турции, содержит важное послание, актуальное и спустя 3200 лет после его написания.

Фото: Министерство культуры и туризма Турции

Глиняная табличка, найденная при раскопках на территории королевского дворца Бююккале в Хаттуше, Северная Анатолия, подробно описывает, как оба королевства должны были поступать с беженцами, спасавшимися от конфликта с обеих сторон.

Часть его посвящена защите домов граждан от разрушения.

Хотя эти правила отличаются от современных мер защиты беженцев и больше напоминают взаимные обязательства, согласованные Рамзесом и Хаттушили, этот фрагмент все же показывает, как напряженные отношения между царствами все же смогли найти общий язык более 3000 лет назад.

Хаттуша предоставила археологам тысячи клинописных артефактов, позволяющих понять контекст политики, культуры и повседневной жизни древних хеттов.

Первые фрагменты Кадешского мирного договора были обнаружены во время раскопок в начале XX века, а копии документа впоследствии даже были включены в Реестр "Память мира" ЮНЕСКО в 2001 году.

Ранее стало известно, что в Дунае нашли огромные залежи металла, которого хватило бы, чтобы вооружить армию.