#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+23°
$
447.85
513.46
5.31
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+23°
$
447.85
513.46
5.31
Наука и технологии

В Турции раскопали фрагмент одного из первых мирных соглашений в истории

Слиток, рукопись, артефакт, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 08:56 Фото: magnific
В 1259 году до н.э. после двух столетий конфликтов за региональный контроль египетский фараон Рамзес II и хеттский царь Хаттушили III договорились о том, что сейчас известно как Кадешский мирный договор, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Popular Science, они подписали соглашение примерно через 15 лет после знаменитой битвы при Кадеше. Это стало старейшим известным мирным указом в истории.

Археологи подробно изучили фрагменты договора, сохранившиеся на аккадских клинописных табличках и иероглифах на стенах египетских храмов, но недавно обнаруженный фрагмент, найденный на территории современной Турции, содержит важное послание, актуальное и спустя 3200 лет после его написания.

Документ о мире, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 08:56

Фото: Министерство культуры и туризма Турции

Глиняная табличка, найденная при раскопках на территории королевского дворца Бююккале в Хаттуше, Северная Анатолия, подробно описывает, как оба королевства должны были поступать с беженцами, спасавшимися от конфликта с обеих сторон.

Часть его посвящена защите домов граждан от разрушения.

Хотя эти правила отличаются от современных мер защиты беженцев и больше напоминают взаимные обязательства, согласованные Рамзесом и Хаттушили, этот фрагмент все же показывает, как напряженные отношения между царствами все же смогли найти общий язык более 3000 лет назад.

Хаттуша предоставила археологам тысячи клинописных артефактов, позволяющих понять контекст политики, культуры и повседневной жизни древних хеттов.

Первые фрагменты Кадешского мирного договора были обнаружены во время раскопок в начале XX века, а копии документа впоследствии даже были включены в Реестр "Память мира" ЮНЕСКО в 2001 году.

Ранее стало известно, что в Дунае нашли огромные залежи металла, которого хватило бы, чтобы вооружить армию.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
Читайте также
МИД
12:44, 27 октября 2025
МИД Казахстана прокомментировал мирное соглашение между Таиландом и Камбоджей
Президент Украины, Владимир Зеленский
14:21, 24 декабря 2025
Президент Украины озвучил содержание мирного плана Трампа
Статуя Рамзеса II, Египет
03:32, 24 августа 2026
Археологи обнаружили голову легендарной статуи спустя столетие и поставили ее на место
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сборная Казахстана по баскетболу 3х3 на Азиаде-2026
09:54, Сегодня
Баскетболисты Казахстана проиграли Филиппинам, но вышли в плей-офф Азиады-2026
Алексей Луценко на Азиаде
09:44, Сегодня
Алексей Луценко завоевал шестое "золото" на Азиаде и планирует завершить карьеру
Сарвиноз Миркадирова на Азиаде-2026
09:41, Сегодня
Знаменосец сборной Казахстана Сарвиноз Миркадирова проиграла в первом же матче на Азиаде
Фёдоров на трассе групповой гонки Азиады
09:40, Сегодня
Казахстанский велогонщик Фёдоров проиграл Луценко, но завоевал "серебро" Азиады в Японии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: