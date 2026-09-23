Впервые за 100 лет открыт новый вид пингвинов: скрывались более века

На изолированных островах Кергелен (удаленный архипелаг в южной части Индийского океана) обнаружили новый вид пингвинов – Pygoscelis kerguelensis. Подобное открытие произошло впервые за более чем 100 лет, сообщает Zakon.kz.

Самым известным представителем семейства пингвиновых можно назвать императорского. Но он далеко не единственный. В Южном полушарии обитает еще 17 видов пингвинов, многие из которых живут на изолированных островах, до которых ученым сложно добраться.

Возможно, именно поэтому еще один вид субантарктических (папуанских) пингвинов так долго оставался незамеченным. Птицы обитают на островах Кергелен, которые по-французски называются островами Отчаяния, почти в 3200 км от любого обитаемого участка суши. Международная группа ученых под руководством исследователей из Чили и США выделила эту популяцию в отдельный вид.

Этот новый вид относили к папуанским пингвинам, но на самом деле он оказался самостоятелен. Pygoscelis kerguelensis очень похож на других папуанских пингвинов, кроме незначительных различий в размерах тела и вокализации. Однако генетически он явно отличается от других субантарктических пингвинов, пишет "Моя планета".

Будущее нового вида, как и его собратьев, может оказаться неопределенным из-за глобального потепления, которое меняет облик Антарктики и субантарктических регионов.

Другим важным открытием ученых впервые за более чем 100 лет стал новый вид кошачьих. Он основан главным образом на одном животном, обитающем в заповеднике в Боливии, по имени Тилькайо.