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Наука и технологии

Одна в своем роде: ученые открыли новый вид кошки впервые за столетие

Кошка, новый вид, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 07:57 Фото: стопкадр YouTube/ABC7 News Bay Area
Впервые за более чем 100 лет ученые описали новый вид кошачьих. Вид Leopardus tilcayo стал известен по кошке, которую зовут Тилькайо. Она живет в заповеднике дикой природы с 2017 года, сообщает Zakon.kz.

Как пишет научный вестник IFLScience, интересно, что этот хищник меньше домашней кошки.

Она – одна из самых пугливых и скрытных групп животных и поэтому ведет тайный образ жизни в джунглях и степях Южной Америки. Новый вид основан главным образом на одном животном, обитающем в заповеднике в Боливии, по имени Тилькайо.

Соавтор исследования и исследовательница National Geographic Паола Ногалес Аскаррунц впервые встретила Тилькайо в заповеднике дикой природы Сенда-Верде в Боливии, где работала волонтером.

Кот попал в заповедник после того, как его держала в качестве домашнего питомца местная семья, и, поскольку он был полуодомашненным, его нельзя было вернуть в дикую природу.

Первые признаки того, что это может быть новый вид, начали проявляться, поскольку Тилькайо не соответствовал описанию Leopardus tigrinus, также известного как северный леопардовый кот или онцилла. На самом деле, он больше напоминал Leopardus guttulus, или южный тигровый кот.

Но это не имело смысла, поскольку южный тигровый кот обитает в Бразилии и, как известно, не встречается в Боливии. Чтобы точно определить вид Тилькайо, Ногалес Аскаррунц провела ряд генетических тестов.

Здесь она столкнулась с проблемой: результаты не совпали ни с чем известным ей. Так и выяснилось, что Тилькайо принадлежит к совершенно новому виду.

Хотя родственная кошка Leopardus pardinoides была выделена из подвида в отдельный вид в 2024 году, по мнению авторов, это первый совершенно новый вид кошачьих, описанный за более чем 100 лет.

Новый вид Leopardus tilcayo отличается от других тигровых кошек более крупными розетками на шерсти и более длинным, менее пушистым хвостом. В целом, длина тела этого вида от головы до кончика составляет от 42,5 до 50,5 сантиметров, а длина хвоста – от 25 до 26,5 сантиметров.

С учетом включения вида Leopardus tilcayo, в Южной Америке теперь насчитывается 5 видов тигровых кошек, плюс небольшое количество подвидов.

Ранее мы писали о видах милых рыжих кошек, обладающих уютным характером.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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