Найден препарат, который мгновенно "отключает" адскую мигрень

Шведские ученые нашли эффективный способ борьбы с тяжелыми приступами мигрени с аурой, способными надолго выбивать пациентов из привычной жизни, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в исследовании неврологической клиники SkåNeuro и Лундского университета (Швеция), опубликованном в журнале Frontiers in Neurology, препарат ламотриджин показал высокую эффективность у пациентов, страдающих от частых и выраженных зрительных и сенсорных нарушений.

В исследовании приняли участие 81 человек, получавших терапию с 2014 по 2022 год. Врачи зафиксировали снижение количества дней с аурой в месяц с 6,9 до 1,4, что составило среднее сокращение на 79,7%.

"Общий положительный отклик на лечение наблюдался у 85,2% участников, при этом у большинства из них частота приступов снизилась более чем на 75%. Средняя поддерживающая доза ламотриджина составила около 150 мг в сутки", – отмечается в исследовании.

Неврологи отмечают, что препарат воздействует непосредственно на механизмы гиперединности коры головного мозга и распространяющейся деполяризации – волнового процесса в нейронах, который считается главной причиной возникновения ауры.

"Побочные эффекты возникли у 29 участников исследования, наиболее частыми из которых стали кожные реакции и легкие когнитивные симптомы. Лишь 5 человек прекратили прием лекарства из-за нежелательных проявлений", – говорится в сообщении.

Анализ данных показал, что более медленный и постепенный подбор дозировки существенно снижает риск развития побочных эффектов. По мнению исследователей, ламотриджин может стать надежным средством монотерапии для пациентов, у которых аура является наиболее болезненной фазой мигрени.

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