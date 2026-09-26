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Наука и технологии

Ученые научились "чувствовать" болезни по запаху тела: что показало исследование

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2026 18:50 Фото: pixabay
Болезнь Паркинсона, COVID-19 и легкие когнитивные нарушения могут сопровождаться изменениями химического состава запаха тела, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в исследовании журнала Scientific Reports, где ученые Дрезденского технического университета презентовали неинвазивный метод диагностики болезней по спектральному "отпечатку" летучих органических соединений.

В ходе эксперимента ученые взяли образцы запаха с помощью обычных стерильных ватных палочек из носа, пупка и ушных раковин 24 участникам. Их разделили на четыре группы: здоровые добровольцы, пациенты с болезнью Паркинсона, больные COVID-19 и люди с легкими когнитивными нарушениями.

Полученные образцы проанализировали с помощью лазерной фотоакустической спектроскопии (LPAS) в среднем инфракрасном диапазоне. Анализ показал, что химический состав выделяемого кожей и слизистыми оболочками себума и пота формирует уникальный профиль для каждого заболевания.

"Результаты многомерного статистического анализа (PCA) продемонстрировали четкое разделение пациентов по группам. При этом исследование показало, что для точной идентификации патологии достаточно измерять спектр всего на пяти ключевых длинах волн, что открывает возможности для создания портативных диагностических приборов", – говорится в материале.

Как отмечают авторы работы, забор биоматериала ватными палочками из носа, ушей и пупка имеет важное преимущество перед анализом выдыхаемого воздуха: эти зоны меньше подвержены влиянию парфюмерии, пищи или лекарств.

Технология рассматривается как перспективная основа для быстрых и недорогих медицинских экспресс-тестов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее сообщалось, что ученые приблизились к "лекарству" от старения. Что показало новое исследование – читайте по ссылке.

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Канат Болысбек
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