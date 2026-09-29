Дрон впервые залетел внутрь "Ноева ковчега" и удивил археологов

Группа исследователей поделилась видео, снятым внутри огромного геологического образования в Турции, которое многие считают остатками Ноева ковчега, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Wionews, на видео, опубликованном группой на платформе X, видно, как дрон пролетает через отверстие на глубину около 18 метров под геологическим образованием.

Группа Noah's Ark Scans провела раскопки в 175-метровом геологическом образовании Дурупынар и запустила дрон в образовавшуюся яму.

Команда утверждает, что в структуре нет ни скальных пород, ни коренных пород.

"Как точно показали радиолокационные данные, скальных пород или коренных пород не обнаружено", – говорится в сообщении на X.

Согласно Библии, Бог повелел Ною построить большой корабль, чтобы спасти по паре особей каждого вида, когда великий потоп опустошит остальной мир.

FIRST LOOK: footage from inside Noah’s Ark Gopher drone was sent down into the core drilling holes in an attempt to reach the mapped voids. Gopher needs some modifications in order to look around, as his wheels had trouble moving on the very loose sediment on the ground. As radar scans accurately told us, No rock or bedrock found. Become a part of history! Help us cover core drilling costs and third party lab expenses: https://t.co/QxEcfVMmrD — Noahs Ark Scans (@noahsarkscans) September 24, 2026

В книге говорится, что после того, как воды потопа отступили, "ковчег остановился на горах Араратских". Это привлекло внимание к странному образованию на юге горы Арарат в восточной Турции. Оно имеет форму большой лодки, но нет никаких доказательств того, что это Ноев ковчег.

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