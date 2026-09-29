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Наука и технологии

Дрон впервые залетел внутрь "Ноева ковчега" и удивил археологов

Дедушка, внук, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 07:16 Фото: magnific
Группа исследователей поделилась видео, снятым внутри огромного геологического образования в Турции, которое многие считают остатками Ноева ковчега, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Wionews, на видео, опубликованном группой на платформе X, видно, как дрон пролетает через отверстие на глубину около 18 метров под геологическим образованием.

Группа Noah's Ark Scans провела раскопки в 175-метровом геологическом образовании Дурупынар и запустила дрон в образовавшуюся яму.

Команда утверждает, что в структуре нет ни скальных пород, ни коренных пород.

"Как точно показали радиолокационные данные, скальных пород или коренных пород не обнаружено", – говорится в сообщении на X.

Согласно Библии, Бог повелел Ною построить большой корабль, чтобы спасти по паре особей каждого вида, когда великий потоп опустошит остальной мир.

В книге говорится, что после того, как воды потопа отступили, "ковчег остановился на горах Араратских". Это привлекло внимание к странному образованию на юге горы Арарат в восточной Турции. Оно имеет форму большой лодки, но нет никаких доказательств того, что это Ноев ковчег.

Ранее мы писали о том, что 1 500 елок погрузили на дно озера и через три года ученые увидели нечто невероятное.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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