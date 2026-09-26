Почти как в Казахстане: 1500 елок погрузили на дно озера и через три года ученые увидели нечто невероятное

Что будет, если бросить в озеро тысячи рождественских елок? Ученые на юго-востоке Финляндии решили это выяснить, намеренно погрузив 1500 елей в озеро Саймаа. Таким образом они решили изучить их влияние на водную жизнь, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Times of India, проект стартовал в 2021 году, когда исследователи из Финского института окружающей среды (SYKE) разместили группы елей на дне озера.

Цель заключалась в том, чтобы определить, могут ли деревья создать подводную среду обитания для организмов и рыб, фактически превратив часть дна озера в своего рода подводный лес.

Три года спустя исследователи извлекли деревья и изучили места, где они были посажены.

Они отметили резкое увеличение количества живых организмов вокруг затопленных деревьев, особенно среди организмов, обитающих на дне озера или вблизи него.

Деревья были размещены группами по шесть-восемь штук и погружены на глубину около двух метров. Для удержания их в подводном положении использовались кирпичи.

Кари-Матти Вуори, ученый, возглавляющий исследование, заявил, что эксперимент привел к значительному увеличению продуктивности донной фауны в районах, где деревья были затоплены.

Донные организмы – это животные и другие живые организмы, обитающие на дне, в воде или вблизи дна водных экосистем. Они составляют важную часть пищевой цепи, являясь источником пищи для рыб и других видов. По словам Вуори, количество отдельных донных животных увеличилось в десять раз в районах, где были высажены подводные деревья.

Видовое разнообразие также резко возросло, увеличившись в пять раз по сравнению с условиями, зафиксированными до эксперимента. Разница была выявлена ​​путем сравнения проб донных организмов, собранных в озере до и после высадки деревьев.

Погруженные в воду деревья, по-видимому, представляли собой новую физическую структуру, способную колонизировать организмы. Вокруг древесины развились микробные и грибковые сообщества, создав дополнительный источник пищи и способствуя формированию более сложной подводной среды обитания.

Влияние наблюдалось и на более высоких уровнях пищевой цепи. Местные рыбаки рассказали Вуори, что заметили значительное увеличение численности рыбы в районах, где были посажены деревья. Хотя наблюдения рыбаков не являются контролируемыми научными измерениями, они усилили интерес исследователей к тому, как затопленные деревья влияют на экосистему.

Эксперимент также показал, как природные материалы, такие как выброшенные рождественские елки, могут быть использованы повторно, а не просто выброшены.

Интересно, что в Казахстане тоже есть подобное озеро.

Речь идет об озере Каинды – знаменитом высокогорном завальном озере в Алматинской области, известном благодаря затопленному еловому лесу, торчащему прямо из бирюзовой воды. Оно образовалось в январе 1911 года из-за мощного Кеминского землетрясения. Горный обвал перекрыл ущелье рекой, и котловина заполнилась водой.

Ранее ученые раскрыли древнюю тайну в горном тоннеле протяженностью 300 метров.