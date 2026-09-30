Гигантская "рука" в космосе: NASA показало необычный снимок галактики

Астрономы представили снимок необычной спиральной галактики Arp 78, также известной как NGC 772. Она находится в созвездии Овна примерно в 100 млн световых лет от Земли, сообщает Zakon.kz.

Как пишет служба NASA "Астрономическая картинка дня" (APOD), галактика имеет внушительные размеры – около 200 тыс. световых лет в поперечнике. Ее главная особенность – сильно вытянутая внешняя спиральная рука, вдоль которой проходят пылевые полосы и расположены молодые голубые звездные скопления.

По мнению ученых, необычная форма Arp 78, вероятно, связана с гравитационным воздействием соседней галактики NGC 770. Более компактная галактика находится непосредственно под Arp 78 на снимке. Их взаимодействие создает масштабные гравитационные приливы, которые и могли сформировать столь выраженную спиральную структуру.

На глубоком телескопическом снимке также заметны слабые звездные потоки вокруг галактик. NGC 770 выглядит как небольшое размытое эллиптическое образование, а на переднем плане выделяются яркие звезды Млечного Пути с характерными лучами.

Arp 78 относится к числу галактик с необычной морфологией, сформированной взаимодействием с космическими соседями. Такие объекты позволяют астрономам изучать, как гравитационные процессы влияют на структуру и эволюцию галактик.

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