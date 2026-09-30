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Наука и технологии

Размером с квартиру: фермер задел плугом 60-тонный метеорит, который пролежал в земле 80 тысяч лет

Метеорит Хоба, туризм, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 04:29 Фото: wikipedia
Самый большой в мире неповрежденный метеорит находится в Намибии. В последние годы он принес пользу как науке, так и туристической индустрии. Его открытие произошло чуть более 100 лет назад, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Android, метеорит Хоба, расположенный недалеко от города Гроотфонтейн в Намибии, является крупнейшим неповрежденным объектом такого рода в мире.

Его обнаружили в 1920 году. Первооткрывателем стал фермер Якобус Херманус Бритс. Однажды утром, вспахивая поле, его плуг застрял в странном камне. Когда мужчина попытался его откопать, он понял, с чем именно имеет дело.

Огромный метеорит состоит преимущественно из железа и никеля и весит около 60 тонн.

Камень имеет длину 2,7 метра, ширину 2,7 метра и толщину 90 см, а его общая площадь поверхности составляет 7 квадратных метров, что примерно соответствует размеру небольшой комнаты во многих квартирах.

Метеорит Хоба был тщательно изучен на протяжении всей своей истории, в том числе и с точки зрения его возраста. Сейчас его возраст оценивается примерно в 80 тыс. лет, а материал, из которого он образовался в Солнечной системе, – в несколько сотен миллионов лет назад.

Он способствовал лучшему пониманию состава первичных металлических астероидов.

Этот метеорит стал настоящей туристической достопримечательностью, ежегодно привлекающей в Намибию тысячи посетителей. Всего через 35 лет после его обнаружения, в 1955 году, его признали национальным памятником, что юридически защитило его от вывоза в качестве сувенира.

Для этого было решено построить дополнительную инфраструктуру вокруг самого метеорита. В настоящее время туристы могут посетить специально оборудованный центр на месте.

Ранее выяснилось, что спутники засекли идеальный круг посреди Австралии: разгадка осталась под землей.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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