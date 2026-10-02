"Их задушат до смерти": 66 лет назад ученые назвали 13 ноября 2026 года "Судным днем"

В 1960 году одно из ведущих мировых научных изданий, журнал Science опубликовал статью с названием: "Судный день: пятница, 13 ноября 2026 года". В ней говорилось, что в эту дату численность населения Земли приблизится к бесконечности и фактически уничтожит саму себя, сообщает Zakon.kz.

Статья выглядела столько же нелепо, сколько и правдоподобно – лежащие в ее основе исследования и математические расчеты казались обоснованными. Поэтому она получила пристальное внимание общественности и в научных кругах.

Авторы – австрийско-американский профессор и эксперт по кибернетике Хайнц фон Ферстер, и двое его студентов, Патрисия М. Мора и Лоуренс В. Амиот, – утверждали, что динамика численности человеческой популяции уникальна и может выйти за рамки экспоненциального роста, перейдя к росту с постоянно увеличивающейся скоростью, пишет The Independent.

"Наши праправнуки не умрут от голода. Их задушат до смерти", – утверждали авторы.

Статью регулярно цитировали, а ее прогнозы казались удивительно точными – примерно до 1993 года, когда, на полпути к предсказанному "концу света", численность населения планеты начала отставать от предсказанных.

Сегодня общемировой уровень рождаемости составляет чуть менее половины от показателя 1960 года. Поэтому то, что 13 ноября 2026 года станет обычным днем, сомнений нет. Тем не менее, эта статья остается образцовой, так как в ней сочетаются строгий научный подход и мастерство эффектной подачи материала, производящее ошеломляющее впечатление.

Авторы использовали 24 оценки численности населения мира за последние 2000 лет, чтобы показать, что численность человечества фактически постоянно превышала ожидаемые показатели. Все это было представлено спокойным, научным языком и подкреплено сложными математическими уравнениями.

Фон Ферстер и его соавторы спроецировали эти исторические данные в будущее, рассчитав, что благодаря постоянно растущему экономическому росту к 2026 году численность населения приблизится к бесконечности.

При этом в статье утверждалось, что способность человечества к сотрудничеству может предотвратить эту катастрофу. "Поскольку мы вряд ли захотим сократить продолжительность жизни, нам следует работать вместе, чтобы вдвое снизить глобальную рождаемость", – говорилось в статье.

О публикации писали в журналах Time и The New York Times. Она стала темой серии комиксов и многие комментаторы восприняли статью как сугубо ироничный комментарий к опасениям по поводу перенаселения.

Вместо того, чтобы эта история сошла на нет, произошло нечто любопытное. Когда журнал Science опубликовал письма математиков и демографов с критикой работы фон Ферстера и его коллег – в которых она называлась "нелепой" и "совершенно абсурдной", – авторы выступили с самозащитой, вновь подтвердив обоснованность использованного математического аппарата и сделанных на его основе выводов.

И в период с 1960-х по 1980-е годы уравнение "Судного дня" стало регулярно упоминаться – как правило, без сомнений в его достоверности – в учебниках по генетике, экологии и демографии.

Эта идея всплывала и в весьма неожиданных контекстах. Так, в 1963 году на заседании парламентского комитета Канады представитель химической промышленности приводил ее в качестве главного довода в пользу необходимости химических пестицидов: они были нужны, чтобы прокормить население в условиях надвигающегося демографического взрыва.

Идея о "конце света" (демографической катастрофе) сохраняла свою популярность отчасти потому, что прогнозы относительно численности населения будущего оказались весьма точными – по крайней мере, в течение некоторого времени. Полученные на основе ее ключевого уравнения расчеты в 1970-х и 1980-х годах зачастую оказывались точнее прогнозов большинства профессиональных демографов.

Лишь примерно в 1993 году эта точность начала снижаться, а реальная численность населения планеты – отставать от прогнозов.

Значимость этой статьи, считают в научном сообществе, в том, что научно-абсурдным способом авторы привлекли внимание к важнейшей проблеме – перенаселение планеты.

Современные же ученые обнаружили, что меняется не только уровень населения планеты, но и сама Земля. Так, греческий ученый зафиксировал серьезные изменения очертаний земного шара: экваториальная часть опускается, полярная – поднимается.