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Наука и технологии

Исчезновение 8400 лет назад одного из озер тотально изменило Землю

Озеро, леса, тропы, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2026 03:28 Фото: magnific
Тринадцать тысяч лет назад большая часть Северной Америки была покрыта гигантским озером, ныне известным как озеро Агассиз. Огромные ледяные глыбы служили плотинами, но когда они обрушились, озеро внезапно высохло, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Discoverwildlife, это подняло уровень мирового океана и резко изменило климат и жизнь всех людей на Земле. В 1879 году американский геолог Уоррен Апхэм проводил обследование плоских плодородных равнин Манитобы и долины реки Ред-Ривер в Северной Америке, когда обнаружил следы, которые могли быть образованы волнами. Однако они находились в сотнях км от моря.

Апхэм понял, что обнаружил следы давно исчезнувшего гигантского озера, по размерам превосходящего все Великие озера Америки вместе взятые (и даже больше Франции). Он назвал его в честь швейцарско-американского ученого Луи Агассиса, пионера в изучении ледниковых периодов.

Апхэм осознал, что это огромное исчезнувшее озеро тесно связано с прошлыми климатическими событиями, включая подъем и спад древних ледниковых периодов.

Потребовалось множество научных исследований, чтобы подтвердить колоссальное влияние, которое последовательное осушение и заполнение озера Агассиз оказало на климат планеты:

  • привело к вымиранию огромного количества мегафауны;
  • к гибели сотен тысяч древних людей;
  • и к формированию большей части ландшафта Северной Америки.

Итак, как же образовалось озеро Агассиз? Примерно 110 000 лет назад большая часть Северной Америки была покрыта Лаврентийским ледниковым щитом толщиной до трех километров.

Около 16 000 лет назад глобальные температуры начали повышаться, и ледниковый щит начал таять. Однако, поскольку большая часть края ледникового щита была холоднее и выше, воде некуда было деваться, и она скапливалась в глубине материка. Образовалось озеро, занимавшее площадь 440 000 кв. км – размером с современное Черное море.

Самый масштабный и впечатляющий сток воды произошел непосредственно на север через Гудзонов залив. Это было внезапное событие около 13 тыс. лет назад, когда огромный поток пресной воды из озера за считанные месяцы попал в Северный Ледовитый и Атлантический океаны.

Это событие совпадает с "климатическим рывком", известным как Младший Дриас, когда глобальное потепление внезапно прекратилось на 1200 лет, и климат Северного полушария, в частности, резко похолодал на 3°C.

Ранее мы писали о том, что фермер задел плугом 60-тонный метеорит, который пролежал в земле 80 тысяч лет.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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