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Наука и технологии

Озеро-призрак вернулось и пропало спустя 130 лет: разгадана тайна явления

Озеро, леса, природа, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2026 07:39 Фото: magnific
Озеро Туларе когда-то было одним из крупнейших пресноводных озер в Соединенных Штатах, но оно полностью высохло из-за сельскохозяйственного орошения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал Divany, озеро Туларе, расположенное в долине Сан-Хоакин в Калифорнии, когда-то было крупнейшим озером к западу от реки Миссисипи. Во второй половине XIX века его длина превышала 160 км, а ширина составляла почти 50 км.

Наглядным примером масштаба этой водной сети является факт, что в то время сельскохозяйственную продукцию можно было перевозить на пароходах из района Бейкерсфилда во Фресно – который тогда еще был городом на берегу озера – а оттуда – в Сан-Франциско.

Это расстояние составляет почти 500 километров.

Однако в последующие десятилетия озеро и соединяющие его водные пути, обеспечивавшие возможность этого транспортного маршрута, практически исчезли из-за вмешательства человека.

Известное коренному племени Тачи Йокут как Пааси, озеро питалось в основном талыми водами из гор Сьерра-Невада, поскольку в этом регионе выпадает очень мало осадков.

Исчезновение озера началось в конце 1850-х и начале 1860-х годов, когда штат Калифорния стремился приватизировать земли, исторически принадлежавшие коренным американцам. Этот процесс часто включал осушение затопленных территорий и орошение пустынных районов, чтобы сделать их пригодными для сельскохозяйственного использования.

Озеро Туларе полностью исчезло примерно в 1890 году. Сухая, бесплодная долина была пересечена сотнями ирригационных каналов, первоначально построенных для направления воды из озера на сельскохозяйственные поля.

Но некогда могучее озеро возродилось. В 2023 году на Калифорнию обрушилось огромное количество снега и дождя, и талая вода затопила бывшее дно озера Туларе. Вода затопила тысячи акров сельскохозяйственных угодий, и дамбу, защищающую город Коркоран, пришлось укреплять.

Наводнение нанесло серьезный ущерб землевладельцам и сельскохозяйственным рабочим, многие потеряли свои дома. Однако для коренного племени Тачи Йокут возвращение озера стало глубоко трогательным, духовным событием.

Они проводили церемонии на берегу и смогли вновь заниматься традиционным рыболовством и охотой. Восстановление озера также оказало большое влияние на дикую природу. В этом районе появились водоплавающие птицы, чайки и находящийся под угрозой исчезновения вид сов. После наводнения вновь появились рыбы и земноводные.

Однако возрождение было недолгим. На пике своего развития в 2023 году озеро занимало более 40 000 гектаров, но всего год спустя эта площадь сократилась до 1060 гектаров. Сейчас озеро Туларе практически исчезло. Это было не первое возрождение озера, подобное происходило несколько раз за последние 100 лет.

Ранее стало известно, что фермеры начали удобрять поля битым стеклом: зачем это нужно.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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