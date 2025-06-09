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Неожиданную пользу натто, помидоров и зеленого перца выявили в Японии

какие продукты помогают справиться со стрессом, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2025 19:07 Фото: pixabay
Японские ученые заявили о том, что употребление натто, помидоров и зеленого перца может заметно снизить уровень стресса благодаря влиянию на микрофлору кишечника, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Nutrients, эксперты провели опрос и изучили данные более тысячи взрослых участников. Согласно данным издания, у людей с высоким уровнем стресса было меньше полезных бактерий Lachnospira и ниже баллы по индексу полноценности питания NRF9.3. Эти участники также реже ели натто (ферментированные соевые бобы), помидоры и зеленый перец. При этом регулярное употребление этих продуктов было связано с лучшей микрофлорой и более низкими стрессовыми показателями.

Специалисты через вероятностное моделирование связали качество питания, состав микробиоты и уровень стресса. Модели показали: чем разнообразнее и богаче питательными веществами рацион, тем выше содержание Lachnospira – бактерии, ассоциированной с более стабильным психоэмоциональным состоянием.

Между тем японцы предупреждают, что речь идет не о чудо-продуктах, а о целом рационе. Но бобовые, помидоры и зеленый перец могут стать важной частью антистрессового питания.

Ранее сообщалось, что школьников Казахстана будут кормить по новым правилам.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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