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Наука и технологии

В лесу нашли телефоны 1939 года, которые пролежали в земле более 80 лет

Военный телефон, раскопки, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 03:33 Фото: Группа исследователей истории Сохачева
Поисковые группы из двух разных организаций объединили усилия и сделали феноменальное открытие в лесу недалеко от Сохачева (Польша). Найденные артефакты связаны с Сентябрьской кампанией 1939 года, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Focus.pl, открытие сделано при участии представителей Сохачевской исторической исследовательской группы и Исторического и исследовательского объединения ВИС.

Вместе команды обнаружили два военных полевых телефона, предположительно AP-27. Эти устройства, пролежавшие под землей более 80 лет, сохранились в удивительно хорошем состоянии.

Поиски проводились в лесистой местности, связанной с Сентябрьской кампанией. Помимо телефонов, поисковики нашли и другие предметы, относящиеся ко Второй мировой войне.

Военный телефон, рука, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 03:33

Фото: Группа исследователей истории Сохачева

Среди находок были гильзы от винтовок, пряжка от рюкзака, жетон и монеты, но но два полевых телефона оказались наиболее значимыми элементами всей экспедиции.

Согласно информации, предоставленной участниками поисков, телефоны могут быть устройствами AP-27, использовавшимися польской армией. Для точной идентификации их принадлежности к конкретному подразделению необходимы исследования. Место находки предполагает, что оборудование могло принадлежать одному из подразделений Лодзинского полка. Телефоны были обнаружены недалеко от маршрута похода и района, где польские солдаты вели боевые действия.

Примечательно, что оба устройства располагались близко друг к другу. Полевые телефоны были важнейшим элементом системы военной связи, обеспечивая контакт между командными пунктами и подразделениями на поле боя.

Раскопки, ученый, техника, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 03:33

Фото: Группа исследователей истории Сохачева

Их обнаружение могло предоставить дополнительную информацию о коммуникациях во время боевых действий и передвижениях польских подразделений в этом районе.

Сохачев и его окрестности стали ареной ожесточенных боев в сентябре 1939 года. Этот район находился в центре битвы на реке Бзура, которая началась 9 сентября между армиями "Познани" и "Поморье". В последующие дни польские войска пытались продвинуться к Варшаве, и Сохачев стал ключевым пунктом на их пути. Особенно ожесточенные бои в районе города продолжались во второй половине сентября.

Ранее мы писали о том, что ученые нашли и воссоздали самое древнее лицо человека на Земле.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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