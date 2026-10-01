Ученые нашли и воссоздали самое древнее лицо человека на Земле

В 1960-х шахтер, работавший на руднике в Джебель-Ирхуде (Марокко), наткнулся на нечто куда более ценное, чем любая руда в тех краях, – череп с отчетливо человеческими чертами, сообщает Zakon.kz.

Как передает издание Наука, после первого осмотра археологи продолжили раскопки и раскопали другие останки, возраст которых оценили примерно в 40 000 лет.

Ученые решили, что останки принадлежат африканскому неандертальцу, и дали ему имя Ирхуд 1.

В 2017 году временная шкала сдвинулась на десятки тысяч лет назад – ученые выяснили, что окаменелостям около 315 тыс. лет и они принадлежат Homo sapiens.

Фото: Heritage

Развитие исследовательских технологий позволило собрать кости воедино и цифровым способом воссоздать обобщенный портрет древнейшего человека.

Ни одного целого черепа в Джебель-Ирхуде не сохранилось. Но исследователи нашли способ объединить фрагменты окаменелостей в композитный 3D-череп, используя преимущественно открытые технологии.

Они превратили видеозаписи и изображения, выложенные Институтом эволюционной антропологии Общества Макса Планка в открытый доступ, в цифровую 3D-модель.

Взяв за основу КТ-сканирование черепа современного взрослого человека, команда применила метод так называемой анатомической деформации – модель цифровым образом растягивали и корректировали, пока она не совпала по форме и контурам с древним черепом.

Фото: Heritage

Когда череп был готов, перешли к реконструкции мягких тканей. Толщину кожи и мышц оценивали по справочным данным для людей африканского происхождения. С помощью анатомических шаблонов воссоздали такие черты, как нос и подбородок, постепенно формируя виртуальное лицо.

Цифровые модели не передают в точности, как выглядел конкретный человек, но виртуально оживляют древние окаменелости. Примененные в этой работе методы полезны для реконструкции других неполных древних останков.

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