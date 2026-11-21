Двое туристов во время прогулки в лесу Чехии обнаружили крупный клад и передали все найденное властям, сообщает Zakon.kz.

По данным The Daily Galaxy, сокровища были обнаружены у холма. В алюминиевой банке находились 598 золотых монет, а рядом лежал железный ящик, в нем туристы нашли 16 портсигар, 10 браслетов, цепочку с ключом и другие ценности.

Все находки туристы передали в Музей Восточной Богемии в городе Градец-Кралове. Экспертиза подтвердила, что монеты действительно изготовлены из золота. Они датируются периодом с 1808 по 1915 год и происходят из разных стран, в том числе Франции, Бельгии, России, Италии и Венгрии. Кому принадлежал клад, пока неизвестно.

Специалисты предполагают, что ценности могли спрятать во время Второй мировой войны. Ученые продолжают изучать предметы и искать сведения о возможном владельце.

За честно переданный клад туристы получат крупное вознаграждение. Власти Краловеградецкого края объявили, что двоим туристам в общей сложности выплатят 11,7 млн чешских крон (238,7 млн тенге).

А в Великобритании студенты-первокурсники в первый же день своих дебютных археологических раскопок нашли клад древнеримских артефактов.