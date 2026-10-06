До 85% экономии металла и 30% – электроэнергии: казахстанские ученые разработали новую технологию водоподъема

Ученые Казахского научно-исследовательского института водного хозяйства (КазНИИВХ) разработали технологию беструбного водоподъема. Об этом Zakon.kz сегодня, 6 октября 2026 года, рассказали в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации (МВРИ) РК.

В настоящее время, как уточнили в ведомстве, проект находится на стадии производственных испытаний и эксплуатации.

"В прошлом году разработка КазНИИВХ прошла полевые испытания на водозаборных скважинах Туркестанского филиала РГП "Казводхоз" в Мактааральском районе. По итогам тестов получены положительные технические и экономические результаты. В частности, металлоемкость эксплуатации скважин снижена до 85%, затраты на электроэнергию – до 30%, производительность скважины увеличена на 20-40%, а трудозатраты на монтаж и демонтаж насосного оборудования снижены до 70%. Таким образом, обеспечен существенный экономический эффект за счет отказа от традиционных водоподъемных труб". Пресс-служба МВРИ РК

Также отмечается, что снижение электрической нагрузки способствует продлению срока службы насосного агрегата и повышению общей энергоэффективности системы.

"В настоящее время подобные устройства в Казахстане не изготавливаются и не применяются, а конкуренты или аналоги, сопоставимые по простоте, надежности и готовности к внедрению в производство, отсутствуют. На сегодня продолжается мониторинг работы оборудования в различных сезонных условиях", – сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Талгат Момышев.

По его словам, окончательные результаты по технико-экономической и производственной эффективности технологии беструбного водоподъема планируется получить по завершении полного цикла производственных испытаний.

Ранее стало известно, что министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов посетил Енбекшиказахский район Алматинской области, где ознакомился с результатами реконструкции отдельных участков Большого Алматинского канала им. Д. Кунаева. О том, как изменится БАК, можете узнать по ссылке.