15,6 км забетонируют: как изменится Большой Алматинский канал

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов посетил Енбекшиказахский район Алматинской области, где ознакомился с результатами реконструкции отдельных участков Большого Алматинского канала (БАКа) имени Д. Кунаева, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства за 2 октября 2026 года, в этом году уже завершилась реконструкция аварийных участков канала общей протяженностью 1,53 км.

"Русло облицевали монолитным железобетоном. Это позволит сократить потери воды и обеспечить качественное орошение 33,3 тысячи гектаров земель". Министерство водных ресурсов и ирригации РК

Также известно, что по итогам поездки Нуржигитов поручил Комитету водного хозяйства провести тщательную проверку объекта перед его окончательным приемом в эксплуатацию:

"Необходимо обеспечить полную готовность канала к вегетационному периоду следующего года. Проблем с подачей воды сельхозтоваропроизводителям быть не должно. Также нужно своевременно завершить подготовку документации на реконструкцию других участков Большого Алматинского канала".

Всего реконструкцию канала планируют провести в три этапа. Сейчас разработан проект по бетонированию участка протяженностью 15,6 км.

Кроме того, ведется разработка проектной документации на реконструкцию других участков общей протяженностью 110 км. Третий этап предусматривает ремонт головного сооружения Большого Алматинского канала.

После завершения работ пропускная способность канала должна достичь проектных значений, что позволит улучшить подачу воды на орошаемые земли Алматинской области, заверили в ведомстве.

Большой Алматинский канал имени Д. А. Кунаева (БАК) – масштабное гидротехническое сооружение в Казахстане протяженностью 168 километров, построенное для орошения засушливых земель Семиречья и создания зон отдыха вокруг Алматы. Строительство этого грандиозного объекта началось в 1980-х годах. Канал берет свое начало из Бартогайского водохранилища на реке Чилик и тянется на запад, пересекая Енбекшиказахский, Талгарский и Карасайский районы.

В мае 2026 года пресс-служба акимата Алматы публиковала кадры с высоты о том, как проходит капитальный ремонт БАКа им. Д. Кунаева.