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Общество

Гидротехнические сооружения обследовали в Казахстане: названа причина

водохранилище, гидросооружение, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 08:42 Фото: Telegram/QR_Su_resurstari_ministrligi
В Казахстане за последние три года выполнены многофакторные обследования 138 гидротехнических сооружений. Об этом сегодня, 28 октября 2026 года, рассказали в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации (МВРИ) РК, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза, Комплексным планом развития водной отрасли РК на 2024-2028 годы предусмотрено проведение многофакторных обследований 168 республиканских гидротехнических сооружений.

"С начала 2024 года по сегодняшний день Министерством водных ресурсов и ирригации обследованы 138 гидросооружений, что составляет порядка 82% от общего количества объектов, предусмотренных Комплексным планом".Пресс-служба МВРИ РК

В частности, в числе обследованных объектов:

  • Актюбинское и Каргалинское водохранилища в Актюбинской области,
  • Бартогайское и Куртинское водохранилища в Алматинской области,
  • Уйдененское водохранилище в Восточно-Казахстанской области,
  • Терис-Ащыбулакское водохранилище в Жамбылской области,
  • Битикское и Пятимарское водохранилища в Западно-Казахстанской области,
  • Ынтымакское водохранилище в Карагандинской области,
  • Верхне-Тобольское водохранилище в Костанайской области.
"До конца текущего года запланировано завершение многофакторных обследований 10 гидротехнических сооружений, в следующем году – оставшихся 20 объектов".Пресс-служба МВРИ РК

В ведомстве уточнили, что многофакторные обследования необходимы для контроля и обеспечения безопасности водохозяйственных объектов.

"Своевременные проверки позволяют выявить сооружения, требующие ремонта, и исключить риски аварий и прорывов. По результатам многофакторного обследования разрабатывается декларация безопасности объекта, которая направляется на независимую экспертизу".Пресс-служба МВРИ РК

Как отметил вице-министр водных ресурсов и ирригации Жандос Салимов, работа по реализации предусмотренных Комплексным планом мероприятий продолжается и находится на контроле министерства.

"Многофакторные обследования позволяют получать актуальную информацию о техническом состоянии гидротехнических сооружений, своевременно выявлять потенциальные риски, определять необходимые меры по обеспечению их надежной эксплуатации, а также формировать обоснованные предложения по проведению ремонтных и восстановительных работ", – сообщил он.

27 октября 2026 года в Министерстве водных ресурсов и ирригации Казахстана предоставили данные по объемам воды, которые направили в бессточное полупресноводное озеро на юго-востоке Казахстана. Речь – об озере Балхаш.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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