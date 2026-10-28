Гидротехнические сооружения обследовали в Казахстане: названа причина

Фото: Telegram/QR_Su_resurstari_ministrligi

В Казахстане за последние три года выполнены многофакторные обследования 138 гидротехнических сооружений. Об этом сегодня, 28 октября 2026 года, рассказали в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации (МВРИ) РК, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза, Комплексным планом развития водной отрасли РК на 2024-2028 годы предусмотрено проведение многофакторных обследований 168 республиканских гидротехнических сооружений. "С начала 2024 года по сегодняшний день Министерством водных ресурсов и ирригации обследованы 138 гидросооружений, что составляет порядка 82% от общего количества объектов, предусмотренных Комплексным планом". Пресс-служба МВРИ РК В частности, в числе обследованных объектов: Актюбинское и Каргалинское водохранилища в Актюбинской области,

Бартогайское и Куртинское водохранилища в Алматинской области,

Уйдененское водохранилище в Восточно-Казахстанской области,

Терис-Ащыбулакское водохранилище в Жамбылской области,

Битикское и Пятимарское водохранилища в Западно-Казахстанской области,

Ынтымакское водохранилище в Карагандинской области,

Верхне-Тобольское водохранилище в Костанайской области. "До конца текущего года запланировано завершение многофакторных обследований 10 гидротехнических сооружений, в следующем году – оставшихся 20 объектов". Пресс-служба МВРИ РК В ведомстве уточнили, что многофакторные обследования необходимы для контроля и обеспечения безопасности водохозяйственных объектов. "Своевременные проверки позволяют выявить сооружения, требующие ремонта, и исключить риски аварий и прорывов. По результатам многофакторного обследования разрабатывается декларация безопасности объекта, которая направляется на независимую экспертизу". Пресс-служба МВРИ РК Как отметил вице-министр водных ресурсов и ирригации Жандос Салимов, работа по реализации предусмотренных Комплексным планом мероприятий продолжается и находится на контроле министерства. "Многофакторные обследования позволяют получать актуальную информацию о техническом состоянии гидротехнических сооружений, своевременно выявлять потенциальные риски, определять необходимые меры по обеспечению их надежной эксплуатации, а также формировать обоснованные предложения по проведению ремонтных и восстановительных работ", – сообщил он. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ҚР Су ресурстары және ирригация министрлігі (@su_resurstari_ministrligi) 27 октября 2026 года в Министерстве водных ресурсов и ирригации Казахстана предоставили данные по объемам воды, которые направили в бессточное полупресноводное озеро на юго-востоке Казахстана. Речь – об озере Балхаш.

Поделитесь новостью