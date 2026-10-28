Гидротехнические сооружения обследовали в Казахстане: названа причина
Как следует из релиза, Комплексным планом развития водной отрасли РК на 2024-2028 годы предусмотрено проведение многофакторных обследований 168 республиканских гидротехнических сооружений.
"С начала 2024 года по сегодняшний день Министерством водных ресурсов и ирригации обследованы 138 гидросооружений, что составляет порядка 82% от общего количества объектов, предусмотренных Комплексным планом".Пресс-служба МВРИ РК
В частности, в числе обследованных объектов:
- Актюбинское и Каргалинское водохранилища в Актюбинской области,
- Бартогайское и Куртинское водохранилища в Алматинской области,
- Уйдененское водохранилище в Восточно-Казахстанской области,
- Терис-Ащыбулакское водохранилище в Жамбылской области,
- Битикское и Пятимарское водохранилища в Западно-Казахстанской области,
- Ынтымакское водохранилище в Карагандинской области,
- Верхне-Тобольское водохранилище в Костанайской области.
"До конца текущего года запланировано завершение многофакторных обследований 10 гидротехнических сооружений, в следующем году – оставшихся 20 объектов".Пресс-служба МВРИ РК
В ведомстве уточнили, что многофакторные обследования необходимы для контроля и обеспечения безопасности водохозяйственных объектов.
"Своевременные проверки позволяют выявить сооружения, требующие ремонта, и исключить риски аварий и прорывов. По результатам многофакторного обследования разрабатывается декларация безопасности объекта, которая направляется на независимую экспертизу".Пресс-служба МВРИ РК
Как отметил вице-министр водных ресурсов и ирригации Жандос Салимов, работа по реализации предусмотренных Комплексным планом мероприятий продолжается и находится на контроле министерства.
"Многофакторные обследования позволяют получать актуальную информацию о техническом состоянии гидротехнических сооружений, своевременно выявлять потенциальные риски, определять необходимые меры по обеспечению их надежной эксплуатации, а также формировать обоснованные предложения по проведению ремонтных и восстановительных работ", – сообщил он.
27 октября 2026 года в Министерстве водных ресурсов и ирригации Казахстана предоставили данные по объемам воды, которые направили в бессточное полупресноводное озеро на юго-востоке Казахстана. Речь – об озере Балхаш.