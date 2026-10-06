Осталось 16 регионов: как меняют работу ЦОНов в Казахстане

Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев 6 октября 2026 года на заседании правительства рассказал о проводимой работе по трансформации центров обслуживания населения (ЦОНов), передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, уже в пяти регионах запущены новые цифровые офисы.

"Параллельно меняем формат работы ЦОНов. В новых цифровых офисах обслуживания населения услуги можно получить самостоятельно через терминалы со встроенным цифровым помощником eGov GPT. При необходимости – с помощью консультанта. Уже открыты пять цифровых офисов в четырех регионах. Еще в 10 регионах решены вопросы финансирования", – сказал Жаслан Мадиев.

Он подчеркнул, что 10 регионам, где выделено финансирование, необходимо завершить подготовку помещений и открыть офисы до конца года.

"Остальным шести регионам необходимо ускорить работу, обеспечить финансирование и определить конкретные даты открытия. Доступ к новому формату должен быть обеспечен во всех регионах", – добавил Жаслан Мадиев.

Ранее мы писали, что казахстанцы стали реже обращаться в ЦОНы.