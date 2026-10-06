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Наука и технологии

Как обмануть мозг и взяться за дело, когда совсем нет желания

Как обмануть мозг и взяться за дело, когда совсем нет желания, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 23:05 Фото: magnific.com
Нейробиолог Ана Ибаньес предлагает тем, у кого нет мотивации делать привычные дела, использовать музыку и мысленную визуализацию приятных воспоминаний, сообщает Zakon.kz.

В беседе с 20minutos она отметила, что, когда человеку не хочется выполнять непривычную или требующую усилий задачу, мозг воспринимает ее как дополнительную нагрузку. Поэтому перед началом дела важно сначала изменить эмоциональное состояние.

Первый способ – включить музыку, которая нравится и помогает поднять настроение. Исследования также указывают на связь между музыкой и мотивацией: анализ 79 научных работ показал, что в большинстве из них использование музыки сопровождалось повышением мотивации.

Второй прием – закрыть глаза и максимально подробно представить счастливый момент из прошлого. Важно не просто вспомнить событие, а мысленно восстановить его детали, словно переживая его заново.

Исследования ментальной визуализации показывают, что воображение и восприятие задействуют некоторые общие механизмы мозга. Поэтому приятные воспоминания могут стать дополнительным эмоциональным стимулом перед выполнением неприятной или сложной задачи.

Ибаньес рекомендует сочетать оба приема – включить любимую музыку и вспомнить приятный момент. Это не избавит от необходимости выполнять задачу, но может помочь изменить настроение и облегчить начало работы.

Ранее сообщалось, что неудачный шопинг может усугубить депрессию у людей с лишним весом.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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