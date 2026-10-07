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Наука и технологии

Забытый эксперимент в Австралии преподнес ученым сюрприз спустя 30 лет

Деревья, листья, трава, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 08:55 Фото: pexels
Ученые из Австралии решили повторно исследовать участок леса, на котором 30 лет назад провели эксперимент по управлению лесными ресурсами, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ScienceDaily, они обнаружили, что первые результаты отличаются от того, что произошло за длительный период. В Австралии десятилетиями спорят о наилучшем способе управления лесами. Особенно спорным был метод полной вырубки участков леса – clearfell, когда все деревья на определенной территории срубают.

Экологи считали это вредным для редких видов, а лесоводы, что горные эвкалиптовые леса приспособлены к масштабным пожарам, а сплошная вырубка имитирует их.

В середине 1980-х годов правительство штата Виктория решило проверить альтернативные подходы. Для этого был запущен масштабный проект, который проводили на двух участках в 1987-1989 годах.

Исследователи сравнивали различные способы ведения лесного хозяйства: традиционные сплошные вырубки, небольшие вырубленные участки и интенсивное прореживание, при котором удаляли 50-70 % деревьев. Рядом оставляли нетронутые территории для сравнения.

В начале 2000-х результаты показали, что лучше всего горный эвкалипт восстанавливался после сплошных вырубок.

На этом история эксперимента фактически завершилась.

В 2014 году исследователи вновь посетили Танджил-Брен и обнаружили нечто удивительное. Особенно впечатляющими оказались результаты на участках, где деревья сильно проредили. Оставшиеся получили больше пространства и ресурсов для роста. Спустя 30 лет самые крупные деревья там имели в среднем более метра в диаметре, а некоторые превышали 1,5 метра.

"Самые крупные деревья на прореженных участках были на 20% больше в диаметре, чем деревья на нетронутых контрольных территориях", – говорится в публикации.

Еще более неожиданным оказался результат, касающийся углерода. Прореженные леса накопили в древесине столько же или даже больше углерода, чем нетронутые участки. За три десятилетия они не только компенсировали весь углерод, извлеченный вместе с древесиной во время прореживания, но и накопили дополнительный объем.

Авторы отмечают, что крупные деревья лучше противостоят пожарам.

Ранее в Антарктиде нашли "скрытую бомбу", которая угрожает всему миру.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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