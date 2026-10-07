Забытый эксперимент в Австралии преподнес ученым сюрприз спустя 30 лет
Как пишет ScienceDaily, они обнаружили, что первые результаты отличаются от того, что произошло за длительный период. В Австралии десятилетиями спорят о наилучшем способе управления лесами. Особенно спорным был метод полной вырубки участков леса – clearfell, когда все деревья на определенной территории срубают.
Экологи считали это вредным для редких видов, а лесоводы, что горные эвкалиптовые леса приспособлены к масштабным пожарам, а сплошная вырубка имитирует их.
В середине 1980-х годов правительство штата Виктория решило проверить альтернативные подходы. Для этого был запущен масштабный проект, который проводили на двух участках в 1987-1989 годах.
Исследователи сравнивали различные способы ведения лесного хозяйства: традиционные сплошные вырубки, небольшие вырубленные участки и интенсивное прореживание, при котором удаляли 50-70 % деревьев. Рядом оставляли нетронутые территории для сравнения.
В начале 2000-х результаты показали, что лучше всего горный эвкалипт восстанавливался после сплошных вырубок.
На этом история эксперимента фактически завершилась.
В 2014 году исследователи вновь посетили Танджил-Брен и обнаружили нечто удивительное. Особенно впечатляющими оказались результаты на участках, где деревья сильно проредили. Оставшиеся получили больше пространства и ресурсов для роста. Спустя 30 лет самые крупные деревья там имели в среднем более метра в диаметре, а некоторые превышали 1,5 метра.
"Самые крупные деревья на прореженных участках были на 20% больше в диаметре, чем деревья на нетронутых контрольных территориях", – говорится в публикации.
Еще более неожиданным оказался результат, касающийся углерода. Прореженные леса накопили в древесине столько же или даже больше углерода, чем нетронутые участки. За три десятилетия они не только компенсировали весь углерод, извлеченный вместе с древесиной во время прореживания, но и накопили дополнительный объем.
Авторы отмечают, что крупные деревья лучше противостоят пожарам.
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