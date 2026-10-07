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Наука и технологии

Популярное лекарство от диабета оказалось мощным "защитником" сердца

Сердце, здоровье, диабет, лекарства, ученые , фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 20:00 Фото: pixabay
Известное лекарство от диабета эмпаглифлозин оказалось мощным защитником сердца. Ученые обнаружили его способность снимать сосудистые воспаления, сообщает Zakon.kz.

В эксперименте участвовали 16 женщин с ожирением и преддиабетом, которые в течение трех месяцев принимали эмпаглифлозин. Для чистоты результатов ученые также наблюдали за контрольной группой пациенток, соблюдавших низкокалорийную диету.

Состояние иммунной системы участниц оценивали до начала исследования, через две недели и по истечении трех месяцев, пишет lenta.ru со ссылкой на источник.

Уже спустя 14 дней у принимавших препарат женщин в крови существенно снизилось количество связок моноцитов и тромбоцитов – особых клеточных комплексов, провоцирующих воспаление сосудов и развитие опасных болезней сердца. К концу третьего месяца этот эффект стал еще более выраженным.

При этом у женщин на низкокалорийной диете подобных изменений не зафиксировали, что доказало: защитный эффект связан именно с лекарством, а не просто с потерей веса.

Кроме того, эмпаглифлозин переводил иммунные клетки из агрессивного провоспалительного состояния в стабильное. Авторы работы уверенно заявляют, что найденный механизм объясняет известную способность препаратов группы SGLT2 оберегать сердце и сосуды от опасных патологий.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Между тем выяснилось, что ультрапереработанные продукты способны изменять реакцию мозга на пищу и нарушать обмен веществ, даже если по калорийности и составу они не отличаются от обычной еды.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Корреспондент
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