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Общество

Сколько казахстанцев страдают диабетом, рассказали в Минздраве

анализ крови, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2026 10:36 Фото: magnific
В Казахстане усиливают меры по раннему выявлению сахарного диабета и расширяют доступ к лечению. О ситуации с заболеванием и медицинской помощи пациентам рассказали в Минздраве РК по случаю Всемирного дня борьбы с диабетом, который отмечается 14 ноября, сообщает Zakon.kz.

По данным на 1 октября 2026 года, в Казахстане зарегистрировано более 575 тысяч человек с сахарным диабетом. Из них свыше 30 987 пациентов страдают диабетом первого типа.

Одним из важных изменений стало расширение бесплатных обследований для граждан в возрасте от 40 до 76 лет. Раз в два года казахстанцы могут пройти скрининг, включающий определение уровня гликированного гемоглобина, триглицеридов и липопротеидов низкой плотности.

За девять месяцев 2026 года такие обследования прошли более 1,6 млн человек. В результате медики выявили 32 342 случая заболевания. Почти 95% пациентов уже взяты под постоянное медицинское наблюдение.

Для повышения доступности специализированной помощи в стране создан Республиканский центр компетенций по эндокринологии и диабету. Его региональные подразделения работают в шести областях: Алматинской, Карагандинской, Кызылординской, Северо-Казахстанской, Туркестанской и Актюбинской.

До конца 2027 года аналогичные центры планируют открыть во всех регионах Казахстана.

Также при поликлиниках расширяют сеть "Школ диабета". Там пациентов обучают самостоятельно контролировать уровень сахара в крови, соблюдать рекомендации врачей и предотвращать развитие осложнений.

Казахстанцы с сахарным диабетом могут бесплатно получать консультации врачей, проходить регулярное медицинское наблюдение и получать специализированную помощь при осложнениях.

За счет государства пациентам предоставляют инсулин, сахароснижающие препараты, глюкометры, тест-полоски, инсулиновые помпы и необходимые расходные материалы. Кроме того, расширено обеспечение инсулиновыми помпами пациентов младше 21 года и беременных женщин.

В 2026 году государство направило на лекарственное обеспечение пациентов с диабетом более 60 млрд тенге. Это четверть общего объема финансирования лекарственного обеспечения в стране.

В Минздраве подчеркнули, что сахарный диабет остается под особым контролем государства. При этом важную роль в предупреждении осложнений играют своевременная диагностика, соблюдение рекомендаций врачей, здоровое питание, физическая активность и отказ от вредных привычек.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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