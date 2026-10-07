Ученые раскрыли опасную правду о полуфабрикатах

Ультрапереработанные продукты способны изменять реакцию мозга на пищу и нарушать обмен веществ, даже если по калорийности и составу они не отличаются от обычной еды, сообщает Zakon.kz.

По крайней мере, к такому выводу пришли авторы исследования, проведя эксперимент с участием 57 здоровых взрослых людей.

Добровольцам предлагали два рациона: из минимально обработанных и из ультрапереработанных (прошедших глубокую промышленную переработку) продуктов. При этом блюда подбирали так, чтобы их калорийность и соотношение белков, жиров и углеводов были практически одинаковыми, пишет lenta.ru.

Несмотря на схожий состав, реакция организма существенно различалась. На ультрапереработанную пищу тело отвечало более сильным выбросом инсулина, а процесс усвоения углеводов в качестве источника энергии у испытуемых затруднялся.

Кроме того, ученые зафиксировали изменения в работе головного мозга. После употребления обычной еды активность полосатого тела и зрительной коры возрастала пропорционально тому, насколько аппетитным человек считал блюдо. При получении же ультрапереработанной пищи эта связь нарушалась – промышленная обработка меняла то, как мозг воспринимает её реальную ценность.

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