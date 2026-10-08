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Наука и технологии

Ученые впервые увидели скрытую фазу после космического столкновения

вспышка после космического столкновения, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 19:33 Фото: pixabay
Астрономы обнаружили продолжительное рентгеновское излучение после короткой гамма-вспышки. Сигнал длился почти 10 минут и позволил ученым увидеть раннюю фазу слияния компактных космических объектов, которую раньше могли не замечать, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ScienceDaily, событие получило обозначения EP250704a в рентгеновском диапазоне и GRB 250704B в гамма-диапазоне и было зарегистрировано 4 июля 2025 года космическим телескопом Einstein Probe, а также обсерваториями SVOM и Insight-HXMT.

"Сначала ученые увидели обычную короткую гамма-вспышку. Она продолжалась около 0,4 секунды. Однако затем произошло неожиданное: источник не исчез, а продолжил испускать мягкое рентгеновское излучение отдельными эпизодами еще почти 10 минут", – говорится в результатах исследованиях, опубликованных в Science Bulletin.

Исследователи отмечают, что предыдущие космические миссии могли не заметить такую фазу. Излучение оказалось слишком "мягким" – то есть его энергия была ниже диапазона, в котором эффективно работают многие гамма-телескопы. Поэтому событие могло выглядеть как обычная короткая гамма-вспышка, хотя на самом деле за ней скрывалось значительно более продолжительное излучение.

Что произошло после слияния

Чтобы установить природу события, международная команда провела наблюдения в разных диапазонах – от рентгеновского и оптического до радио. Ученым удалось определить галактику, в которой произошло событие, и оценить расстояние до нее.

Полученные данные позволили исключить связь наблюдаемого излучения со сверхновой и связать его слиянием компактных объектов.

Особенно важным оказался характер рентгеновского сигнала. Его яркость быстро менялась, а спектр со временем эволюционировал. По мнению исследователей, это указывает на то, что источник энергии продолжал работать уже после окончания первоначальной гамма-вспышки.

продолжительное рентгеновское излучение, короткая гамма-вспышка, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 19:33

Фото: sciencedaily.com

Одно из возможных объяснений заключается в том, что после слияния мог образоваться быстро вращающийся и чрезвычайно магнитизированный объект – магнетар. Такая нейтронная звезда способна продолжать выделять энергию, что могло бы объяснить продолжительное рентгеновское излучение.

При этом исследователи подчеркивают, что магнетар является одним из возможных сценариев, а не доказанным результатом наблюдения.

Новое окно во Вселенную

Открытие важно не только для изучения гамма-всплесков. Слияния компактных объектов являются одними из источников гравитационных волн – колебаний пространства-времени, которые удается регистрировать специальными детекторами на Земле.

Астрономы уже научились одновременно изучать гравитационные волны и электромагнитное излучение от некоторых космических событий. Теперь мягкое рентгеновское излучение может стать еще одним способом наблюдать последствия таких слияний.


"Аналогичная продолжительная рентгеновская активность могла сопровождать и другие короткие гамма-всплески, но осталась незамеченной из-за ограничений прежних телескопов", – считают ученые.

Einstein Probe отличается тем, что способен одновременно наблюдать большие участки неба в мягком рентгеновском диапазоне. Именно это позволило зафиксировать излучение практически с самого начала события.

Исследователи заключили, что дальнейшие наблюдения помогут понять, что происходит с компактными объектами в первые минуты после их слияния, а также лучше изучить свойства нейтронных звезд и механизмы образования гамма-всплесков.

Ранее появилась информация, что найдены возможные следы девятой планеты Солнечной системы.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Корреспондент
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