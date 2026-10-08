Всего неделя силовых тренировок изменяет жировую ткань – неожиданное открытие ученых

Достаточно семи силовых тренировок, чтобы запустить процессы расщепления жира еще до того, как вес начнет снижаться. К такому выводу пришли бразильские ученые, изучив изменения в организме мышей с ожирением, сообщает Zakon.kz.

Ученые из Государственного университета Кампинаса (Бразилия) выяснили, что положительные изменения в жировой ткани могут начинаться гораздо раньше, чем человек заметит результат на весах. Правда, пока этот эффект удалось подтвердить только в экспериментах на животных. Результаты исследования опубликованы в журнале Life Sciences.

Исследователи обнаружили, что всего неделя силовых нагрузок уменьшила размер жировых клеток у мышей с ожирением и активировала механизмы, отвечающие за расщепление накопленного жира. При этом общая масса тела животных практически не изменилась.

Семь тренировок – и жир начал уменьшаться

Чтобы выяснить, как физические нагрузки влияют на организм на ранних этапах, ученые провели эксперимент с лабораторными мышами.

Сначала животных разделили на группы. Одни получали обычный корм, другим давали пищу с повышенным содержанием жиров, чтобы вызвать ожирение. Затем мышей с избыточным весом разделили еще на две группы. Первая продолжала вести малоподвижный образ жизни, а вторая приступила к силовым тренировкам.

Вместо привычных человеку гантелей и тренажеров животным предложили подниматься по специальной лестнице высотой 70 сантиметров с грузом, закрепленным на хвосте.

"Каждая тренировка включала 20 подъемов с перерывами на отдых от 60 до 90 секунд. Нагрузка составляла около 70% от максимальных возможностей животных. Всего мыши прошли семь тренировок. При этом обе группы продолжали получать одинаковое питание, чтобы ученые могли оценить влияние именно физических упражнений", – отмечается в информации.

Результат оказался любопытным: хотя вес тренировавшихся мышей не снизился, количество жира вокруг кишечника уменьшилось, а сами жировые клетки стали меньше.

Почему жир начал исчезать без снижения веса

Особое внимание исследователи уделили висцеральному жиру – тому, который накапливается глубоко в брюшной полости и окружает внутренние органы.

В отличие от подкожного, его избыток представляет особую опасность для здоровья. Такая жировая ткань может выделять вещества, поддерживающие воспалительные процессы и нарушающие обмен веществ.

Ученые выяснили, что даже непродолжительные силовые нагрузки способны влиять на работу клеток этого жира.

"После семи тренировок у мышей активизировались белки, участвующие в липолизе – процессе расщепления накопленных жиров. В частности, исследователи зафиксировали изменения в работе белков PLIN1, ABHD5 и фермента ATGL. Они участвуют в высвобождении жира из клеточных запасов", – значится в результатах исследования.

Одновременно снизилась активность гена Scd1, связанного с образованием жирных кислот.

Таким образом, организм начал активнее расщеплять накопленный жир еще до появления заметных изменений массы тела.

Почему весы могут не показывать результат

По словам одного из авторов исследования, профессора Леандро Моуры, многие люди оценивают эффективность тренировок исключительно по цифрам на весах. Если вес не меняется, возникает ощущение, что физические нагрузки не приносят пользы.

Однако эксперимент показал, что изменения могут происходить на клеточном уровне задолго до видимого похудения.

Исследователи также обратили внимание на распространенное мнение, согласно которому аэробные нагрузки необходимы для снижения веса, а силовые тренировки нужны исключительно для наращивания мышц.

Как объяснил Леандро Моура, оба вида физической активности запускают механизмы, связанные с обменом веществ, хотя воздействуют на организм по-разному.

Поэтому сочетание силовых и аэробных упражнений остается разумной стратегией для людей, стремящихся снизить вес.

Можно ли похудеть за неделю

Несмотря на обнадеживающие результаты, ученые призывают не торопиться с выводами.

Эксперимент проводился исключительно на самцах мышей. Кроме того, исследователи изучали только один тип жировой ткани и определенные молекулярные механизмы.

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