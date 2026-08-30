Ученые раскрыли неожиданную пользу коротких тренировок

Всего несколько минут коротких, но предельно интенсивных тренировок способны запустить процесс восстановления организма эффективнее, чем полтора часа непрерывной работы в умеренном темпе. К такому выводу пришли ученые из США и Австралии, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports Medicine (CRM). В эксперименте приняли участие 19 здоровых добровольцев мужского пола. Испытуемых разделили на две группы: первая выполнила шестерку 30-секундных велоспринтов на пределе возможностей, а вторая провела 1,5 часа за размеренной ездой на велотренажере.

Биоматериал для лабораторного анализа у участников забирали до начала занятий, сразу по их завершении и спустя три часа. Результаты показали колоссальное различие в биохимическом отклике.

Внезапный сверхинтенсивный рывок спровоцировал колебания 714 из 2884 изучаемых белков в плазме. При этом длительное, но спокойное кручение педалей изменило показатели всего лишь семи компонентов. В частности, после спринтерской нагрузки зафиксировали всплеск гормона роста, факторов формирования сосудистой сети и элементов, отвечающих за регенерацию поврежденных тканей.

Впрочем, подобная встряска носит кратковременный характер. Уже через три часа после физической активности количество измененных белков упало почти в два десятка раз. Примечательно, что даже после восьминедельного цикла регулярных занятий реакция осталась прежней – это доказывает, что эффект вызывает сама специфика нагрузки, а не первоначальный стресс нетренированного тела.

Отдельно авторы работы изучили воздействие обновленного состава крови на жировые клетки. Плазма спринтеров повлияла на поведение 1677 генов, тогда как биоматериал после полуторачасовой тренировки повлиял лишь на 25. Позже в жировой ткани любителей быстрых забегов зафиксировали сдвиги в работе около 2600 генов.

"При этом короткие интенсивные тренировки не всегда полезнее длительных. Умеренная нагрузка сильнее влияла на обмен небольших молекул, в том числе жирных кислот, что указывает на важную роль таких процессов во время восстановления", – заключили ученые.

Ранее врач рассказал о 30-секундном упражнении, которое может продлить жизнь.