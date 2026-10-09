Невидимая сила, которая может влиять на людей, обескуражила ученых

Магнитное поле Земли может влиять на процесс старения живых организмов. К такому выводу пришли ученые из Ноттингемского университета после экспериментов с плодовыми мушками, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Aging, исследователи выяснили, что защита от магнитного поля Земли может увеличить продолжительность жизни отдельных мушек примерно на 20%. Интересно, что на здоровых насекомых этот эффект не распространялся.

Ученые поместили часть плодовых мушек в специальный магнитный щит – никель-железную коробку, которая блокирует почти все магнитное поле Земли. Остальных насекомых оставили за пределами щита. После этого сравнили результаты.

Исследователи проверили два типа мушек : здоровых и тех, у которых был дефектный ген Pink1. Он связан с нарушением работы митохондрий – структур, обеспечивающих клетки энергией.

В итоге мушки с дефектным Pink1 жили на 20% дольше, находясь внутри магнитного щита. В то же время их способность двигаться и лазать по поверхности ухудшилась.

жили дольше, находясь внутри магнитного щита. В то же время их способность двигаться и лазать по поверхности ухудшилась. Здоровые мушки, напротив, становились лучшими альпинистами после защиты от магнитного поля Земли, но жили не так долго.

Это может говорить о том, что магнитное поле Земли связано с процессами старения, а его влияние может зависеть от состояния митохондрий. Механизм такого воздействия пока остается неразгаданным.

Также неизвестно, можно ли применить полученные результаты к людям.

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