#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
448.94
502.05
5.26
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
448.94
502.05
5.26
Наука и технологии

Невидимая сила, которая может влиять на людей, обескуражила ученых

Земля, планета, излучение, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 06:59 Фото: magnific
Магнитное поле Земли может влиять на процесс старения живых организмов. К такому выводу пришли ученые из Ноттингемского университета после экспериментов с плодовыми мушками, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Aging, исследователи выяснили, что защита от магнитного поля Земли может увеличить продолжительность жизни отдельных мушек примерно на 20%. Интересно, что на здоровых насекомых этот эффект не распространялся.

Ученые поместили часть плодовых мушек в специальный магнитный щит – никель-железную коробку, которая блокирует почти все магнитное поле Земли. Остальных насекомых оставили за пределами щита. После этого сравнили результаты.

Исследователи проверили два типа мушек: здоровых и тех, у которых был дефектный ген Pink1. Он связан с нарушением работы митохондрий – структур, обеспечивающих клетки энергией.

  • В итоге мушки с дефектным Pink1 жили на 20% дольше, находясь внутри магнитного щита. В то же время их способность двигаться и лазать по поверхности ухудшилась.
  • Здоровые мушки, напротив, становились лучшими альпинистами после защиты от магнитного поля Земли, но жили не так долго.

Это может говорить о том, что магнитное поле Земли связано с процессами старения, а его влияние может зависеть от состояния митохондрий. Механизм такого воздействия пока остается неразгаданным.

Также неизвестно, можно ли применить полученные результаты к людям.

Ранее ученые обнаружили "голубую зону", где люди живут необычайно долго.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача
19:59, 04 августа 2026
Ученые выяснили, как сокращение белка в рационе влияет на старение
Магнитное поле Земли влияет на принятие решений – ученые
20:15, 12 августа 2026
Магнитное поле Земли влияет на решения людей – ученые
Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врачи, доктора, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование
01:49, 30 августа 2026
Ученые выяснили, из-за чего на самом деле стареет и "гниет" мозг
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Карлос Алькарас обратилась организаторам ATP-тура
05:28, Сегодня
Алькарас раскритиковал календарь АТР-тура из-за травмы Синнера
Райан Гарсия хочет подраться с Флойдом Мейвезером
04:59, 09 октября 2026
Райан Гарсия бросил вызов Флойду Мейвезеру
Мирра Андреева и Елена Рыбакина на турнире в Индиан-Уэллсе
04:20, 09 октября 2026
Андреева высказалась о конкуренции с Рыбакиной за место на Итоговом турнире WTA
Хамзат Чимаев может взять реванш у Шона Стрикленда
03:57, 09 октября 2026
Чимаев может встретиться с победителем боя Стрикленд – Имавов
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: