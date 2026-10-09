Ученые нашли способ выявлять риск рака легких еще до появления опухоли

Ученые обнаружили изменения в работе иммунной системы, которые могут указывать на развитие рака легких за месяцы и даже годы до появления опухоли. Исследователи также выяснили, что воздействие на этот механизм помогло снизить частоту возникновения опухолей у животных, сообщает Zakon.kz.

Исследователи из Университетского колледжа Лондона (UCL) обнаружили, что еще до развития рака легких в организме постепенно накапливаются определенные иммунные клетки. Они могут ослаблять способность иммунной системы распознавать и уничтожать клетки, которые потенциально способны превратиться в опухоль. Результаты работы опубликованы в журнале Nature.

Ученые назвали этот процесс своеобразным "иммунным туманом": защитная система организма словно перестает замечать опасность, позволяя предраковым изменениям прогрессировать.

Результаты исследования могут помочь разработать новые способы выявления людей с повышенным риском заболевания и вмешиваться в патологический процесс до того, как сформируется полноценная опухоль.

Какие изменения происходят в организме

Команда под руководством исследователей Джеймса Ридинга и Сэма Джейнса изучила образцы крови и тканей людей, участвовавших в долгосрочных программах наблюдения и скрининга рака легких. Полученные данные ученые сопоставили с результатами экспериментов на мышах.

В центре внимания оказались регуляторные Т-клетки – особая разновидность иммунных клеток, которые контролируют активность других элементов иммунной системы и помогают предотвращать чрезмерные иммунные реакции.

Однако в определенных условиях эти клетки могут препятствовать эффективному противоопухолевому ответу.

Исследователи обнаружили, что регуляторные Т-клетки постепенно накапливаются в тканях еще за месяцы или годы до развития рака. По мнению авторов работы, это может создавать условия, при которых предраковые образования получают возможность развиваться, не встречая достаточного сопротивления со стороны иммунной системы.

Таким образом, изменения в активности этих клеток могут стать одним из ранних признаков повышенного риска заболевания.

Что показали анализы крови

Ученые также использовали экспериментальные прототипы анализов крови, чтобы отслеживать уровень регуляторных Т-клеток.

Результаты показали, что мониторинг этих клеток потенциально может помочь выявлять людей с повышающимся риском рака легких или пациентов с очень ранними формами заболевания.

При этом речь пока не идет о готовом диагностическом тесте, доступном для массового применения. Метод нуждается в дальнейшей проверке, прежде чем его можно будет использовать в клинической практике.

Если дальнейшие исследования подтвердят результаты, такой подход в перспективе может дополнить существующие методы раннего выявления рака легких.

Удалось ли остановить развитие опухолей

Исследователи пошли дальше наблюдения за иммунными клетками и проверили, можно ли воздействовать на обнаруженный механизм с помощью лекарственных препаратов.

"В лабораторных экспериментах на животных препарат, направленный на определенные иммунные процессы, помог обратить вспять подавляющее воздействие регуляторных Т-клеток. В результате доля животных, у которых развились опухоли легких, уменьшилась примерно вдвое. Кроме того, в экспериментальной группе не сформировались крупные опухоли", – значится в итогах исследования.

Эти результаты указывают на потенциальную возможность вмешиваться в развитие заболевания еще на предраковой стадии – до того, как опухоль станет клинически выраженной.

Однако эффективность и безопасность такого подхода для людей пока не доказаны. Результаты экспериментов на животных нельзя напрямую переносить на пациентов.

Почему открытие важно

Сегодня многие методы лечения рака направлены на борьбу с уже сформировавшейся опухолью. Исследователи все активнее изучают другой подход – так называемое перехватывание рака, при котором патологический процесс пытаются остановить еще до развития полноценного заболевания.

Обнаруженный механизм может стать одним из направлений такой профилактической стратегии. В перспективе сочетание анализа крови, наблюдения за предраковыми изменениями и целевого воздействия на иммунные клетки может помочь выявлять людей из групп риска и подбирать способы вмешательства до появления опухоли.

При этом ученым еще предстоит выяснить, насколько точно можно оценивать индивидуальный риск по уровню регуляторных Т-клеток, кому может подойти подобное вмешательство и как избежать нежелательных последствий воздействия на иммунную систему.

Исследование не означает, что рак легких уже научились предотвращать с помощью нового препарата. Но оно дает ученым дополнительные сведения о том, как заболевание может начинаться задолго до постановки диагноза.

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