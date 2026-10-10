Не только набеги: археологи обнаружили следы насилия в эпоху викингов

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Археологи выявили следы жестокого обращения с людьми, жившими в Скандинавии в железном веке и эпоху викингов. Исследователи изучили останки почти 200 человек за период в 1500 лет и обнаружили травмы у 12 из них, как минимум восемь случаев связаны с намеренным насилием, сообщает Zakon.kz.

Среди находок – череп ребенка в возрасте двух/четырех лет, обнаруженный под полом жилища. Возможно, незадолго до смерти он получил ранение оружием. Результаты исследования опубликованы в Journal of Archaeological Method and Theory. "Причиной могли быть бытовые конфликты или ритуальные жертвоприношения. После смерти тела некоторых людей подвергали необычной обработке, а их останки находили в очагах и под полами домов", – пишет издание. Помимо травм от оружия, у некоторых останков были переломы, проблемы с зубами и признаки хронического физического стресса. Ранее сообщалось, что в мексиканском штате Кампече археологи обнаружили город древних майя.



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