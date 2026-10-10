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Наука и технологии

Ученые выяснили, почему одним людям математика дается легко, а другим – нет

Школьники, ученики, школа, школы, школьные занятия, уроки , фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2026 03:58 Фото: akorda.kz
Ученые изучили, почему одни ученики боятся уроков математики, а другие с нетерпением их ждут. Они выявили мыслительные навыки, которые объясняют различия в математических способностях, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Phys.org, доктор Даниэль Хайовски, доцент кафедры педагогической психологии Техасского университета A&M, изучает интеллект и когнитивные процессы, влияющие на обучение.

Хайовски и его соавторы изучили взаимосвязь между когнитивными способностями и математическими навыками. Исследователи обнаружили, что одним из когнитивных навыков, оказывающих сильное влияние на математические способности, является понимание знаний, которое включает в себя язык, словарный запас и способность к вербальному мышлению.

Второй ключевой когнитивный навык – это гибкое мышление, или способность к дедуктивному или индуктивному рассуждению.

"Пример, который я люблю приводить для объяснения гибкого мышления, звучит так: насколько хорошо студент может освоить игру, если для этого не требуются предварительные правила или базовые знания? Когда вы рассуждаете внутренне, вы все еще используете вербальные знания и информацию, но гибкое мышление помогает вам понять, какая информация является релевантной, а какая – нерелевантной", – объяснил Хайовский.

Но хорошие математические способности – не просто наличие сильных когнитивных навыков. Важны и базовые математические умения.

"В нашем исследовании мы обнаружили, что понимание чисел, то есть общее представление о математике и о том, как числа связаны друг с другом, столь же важно и является прочной основой для дальнейшего развития математических навыков. Когнитивные способности важны для обучения и академических результатов, но они не являются тем, что в полной мере определяет математические способности человека", – сказал он.

Хайовский отметил, что то, насколько хорошо человек умеет манипулировать визуальными головоломками и мысленно их разгадывать, положительно коррелирует с развитием его словарного запаса. Оба процесса задействуют этот умственный механизм, который определяет эффективность выполнения этих уникальных когнитивных задач.

Поскольку уроки математики постоянно основываются на ранее изученных темах, раннее развитие имеет решающее значение для предотвращения дальнейших трудностей.

"Вместо того чтобы смотреть на оценки ученика, мы можем обратить внимание на характер его ошибок, чтобы точно определить, где существуют наибольшие потребности в обучении", – сказал ученый.

Другими словами, мы можем использовать анализ ошибок, чтобы определить, связаны ли математические трудности с концептуальными проблемами, такими как языковые, логические или проблемы с эффективностью, и соответствующим образом скорректировать обучение. Эта стратегия может помочь улучшить результаты по математике всех учеников.

Ранее ученые обнаружили "голубую зону", где люди живут необычайно долго.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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