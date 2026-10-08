Ученые обнаружили "голубую зону", где люди живут необычайно долго
Исследователи изучили демографические данные примерно 2300 жителей деревни и обнаружили закономерность в увеличении продолжительности жизни среди пожилых людей, особенно женщин.
Они задокументировали как минимум 38 долгожителей среди 3060 человек, родившихся в Болотане в период с 1900 по 1925 год. Почти 14% женщин-жительниц Болотаны, достигших 70 лет, доживут до 100, по сравнению с примерно 3,5% женщин в Италии и 3,6% в США.
Как пишет The Independent, Болотана находится на острове Сардиния, который уже около двух десятилетий известен исключительной продолжительностью жизни мужчин. В свою очередь, Болотана стала выдающимся местом и для женщин, живущих необычайно долго.
Такие регионы с высокой продолжительностью жизни известны как "голубые зоны" – сообщества, жители которых, как правило, живут дольше, чем люди в других регионах. Яркими примерами являются Окинава в Японии и полуостров Никоя в Коста-Рике.
Этот термин происходит из самой Сардинии, где в 2004 году исследователи начали буквально рисовать голубые круги на карте, чтобы отметить деревни с высокой концентрацией людей, доживших до 100 лет и старше.
Исследователи обнаружили, что женщины в деревне, достигшие 70 лет, имеют ожидаемую продолжительность жизни до 91 года.
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До сих пор неясно, почему жители деревни живут необычно долго. Ученые предполагают, что могут играть роль несколько факторов: диета, физическая активность, социальные связи и генетика.
Жители живут в районе с крутыми улицами, где очень удобно передвигаться пешком, и большая часть продуктов питания выращивается на месте, включая оливковое масло, богатое полезными жирами. Семьи также живут близко друг к другу, что снижает вероятность социальной изоляции.
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