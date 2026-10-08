Ученые обнаружили "голубую зону", где люди живут необычайно долго

Согласно новому исследованию, женщины в итальянской деревне Болотана в три раза чаще достигают столетнего возраста после 70 лет, чем, например, жительницы США, что может указывать на открытие нового очага долголетия, сообщает Zakon.kz.

Исследователи изучили демографические данные примерно 2300 жителей деревни и обнаружили закономерность в увеличении продолжительности жизни среди пожилых людей, особенно женщин.

Они задокументировали как минимум 38 долгожителей среди 3060 человек, родившихся в Болотане в период с 1900 по 1925 год. Почти 14% женщин-жительниц Болотаны, достигших 70 лет, доживут до 100, по сравнению с примерно 3,5% женщин в Италии и 3,6% в США.

Как пишет The Independent, Болотана находится на острове Сардиния, который уже около двух десятилетий известен исключительной продолжительностью жизни мужчин. В свою очередь, Болотана стала выдающимся местом и для женщин, живущих необычайно долго.

Такие регионы с высокой продолжительностью жизни известны как "голубые зоны" – сообщества, жители которых, как правило, живут дольше, чем люди в других регионах. Яркими примерами являются Окинава в Японии и полуостров Никоя в Коста-Рике.

Этот термин происходит из самой Сардинии, где в 2004 году исследователи начали буквально рисовать голубые круги на карте, чтобы отметить деревни с высокой концентрацией людей, доживших до 100 лет и старше.

Исследователи обнаружили, что женщины в деревне, достигшие 70 лет, имеют ожидаемую продолжительность жизни до 91 года.

Муниципальные и крестильные записи датируются столетиями и позволили независимо проверить возраст.

До сих пор неясно, почему жители деревни живут необычно долго. Ученые предполагают, что могут играть роль несколько факторов: диета, физическая активность, социальные связи и генетика.

Жители живут в районе с крутыми улицами, где очень удобно передвигаться пешком, и большая часть продуктов питания выращивается на месте, включая оливковое масло, богатое полезными жирами. Семьи также живут близко друг к другу, что снижает вероятность социальной изоляции.

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