#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
451.31
504.56
5.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
451.31
504.56
5.36
Наука и технологии

В Египте открыли 3400-летнюю гробницу одного из самых могущественных фараонов

Гробница, фараон, фрески, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 03:59 Фото: magnific
Туристы снова могут спуститься на 14 метров под землю в гробницу Аменхотепа III, одного из самых могущественных правителей Древнего Египта. Это стало одним из главных событий туристического сезона 2026 года в стране, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Futura-sciences, закрытый для публики более двух десятилетий, этот 3400-летний памятник вновь открылся в тот момент, когда Египет представил свой новый Большой Египетский музей.

Аменхотеп III взошел на трон в подростковом возрасте и правил почти 38 лет, примерно с 1390 по 1350 год до н.э., в период расцвета 18-й династии. После его правления остались храмы, дворцы и статуи, которые историки изучают и по сей день, среди них Колоссы Мемнона близ Луксора – пара высоких каменных фигур, которые когда-то охраняли его погребальный храм.

Французские инженеры впервые обнаружили гробницу в 1799 году во время египетской кампании Наполеона, а британский археолог Говард Картер провел полномасштабные раскопки в 1915 году. Однако к тому времени мародеры опустошили камеру за столетия до этого.

Как выразился Мохаммед Исмаил из Высшего совета древностей Египта, то, что сохранилось, впечатляет: яркие, выветренные настенные росписи соседствуют со священными иероглифами из Книги мертвых, текстов, призванных помочь фараону безопасно перейти в загробную жизнь, а каменная рама украденного саркофага до сих пор стоит с сохранившейся крышкой.

Восстановление гробницы заняло более 20 лет, работы проводились в три этапа в период с 2001 по 2024 год. В сотрудничестве с ЮНЕСКО египетские, японские и международные специалисты очистили и укрепили хрупкие фрески, изображающие Аменхотепа III рядом с его царской супругой, царицей Тейе.

36-метровый проход спускается вниз, образуя сеть из трех соединенных между собой камер: одна для царя, а две для его цариц, Тейе и Ситамун. На стенах изображен Аменхотеп III, стоящий среди богов, в окружении надписей, призывающих к вечной жизни, хотя, в отличие от некоторых гробниц в Долине царей, эта так и не была полностью украшена.

Мумия фараона больше здесь не хранится; древние жрецы перенесли ее давным-давно для сохранности, и сегодня она находится в Национальном музее египетской цивилизации в Каире вместе с 16 другими царскими мумиями.

Ранее в Индии обнаружили следы затонувшего города, о котором веками ходили легенды.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
Читайте также
в Египте открыли гробницу после 20 лет реставрации
00:26, 07 октября 2025
В Египте после 20 лет реставрации для туристов открыли огромную гробницу фараона
Фараон, археология, находка
07:55, 19 марта 2025
В Египте раскопали 3700-летнюю гробницу забытого фараона
В Египте нашли гробницу врача фараона
05:34, 08 января 2025
В Египте нашли гробницу врача знаменитого фараона
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: КХЛ
00:50, 13 октября 2026
Главный тренер "Сибири" Люзенков оценил победу над "Барысом" в матче КХЛ
Фото: UWW
00:22, 13 октября 2026
Казахстанский борец Амирханов потерпел неудачу в первой схватке на ЧМ-2026
Фото: КХЛ
00:09, 13 октября 2026
Дубль и результативная передача Орехова помогли "Металлургу" переиграть "Торпедо"
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
23:36, 12 октября 2026
Главный тренер "Барыса" Кравец прокомментировал поражение от "Сибири"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: