В Египте открыли 3400-летнюю гробницу одного из самых могущественных фараонов

Туристы снова могут спуститься на 14 метров под землю в гробницу Аменхотепа III, одного из самых могущественных правителей Древнего Египта. Это стало одним из главных событий туристического сезона 2026 года в стране, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Futura-sciences, закрытый для публики более двух десятилетий, этот 3400-летний памятник вновь открылся в тот момент, когда Египет представил свой новый Большой Египетский музей.

Аменхотеп III взошел на трон в подростковом возрасте и правил почти 38 лет , примерно с 1390 по 1350 год до н.э., в период расцвета 18-й династии. После его правления остались храмы, дворцы и статуи, которые историки изучают и по сей день, среди них Колоссы Мемнона близ Луксора – пара высоких каменных фигур, которые когда-то охраняли его погребальный храм.

Французские инженеры впервые обнаружили гробницу в 1799 году во время египетской кампании Наполеона, а британский археолог Говард Картер провел полномасштабные раскопки в 1915 году. Однако к тому времени мародеры опустошили камеру за столетия до этого.

Как выразился Мохаммед Исмаил из Высшего совета древностей Египта, то, что сохранилось, впечатляет: яркие, выветренные настенные росписи соседствуют со священными иероглифами из Книги мертвых, текстов, призванных помочь фараону безопасно перейти в загробную жизнь, а каменная рама украденного саркофага до сих пор стоит с сохранившейся крышкой.

Восстановление гробницы заняло более 20 лет, работы проводились в три этапа в период с 2001 по 2024 год. В сотрудничестве с ЮНЕСКО египетские, японские и международные специалисты очистили и укрепили хрупкие фрески, изображающие Аменхотепа III рядом с его царской супругой, царицей Тейе.

36-метровый проход спускается вниз, образуя сеть из трех соединенных между собой камер: одна для царя, а две для его цариц, Тейе и Ситамун. На стенах изображен Аменхотеп III, стоящий среди богов, в окружении надписей, призывающих к вечной жизни, хотя, в отличие от некоторых гробниц в Долине царей, эта так и не была полностью украшена.

Мумия фараона больше здесь не хранится; древние жрецы перенесли ее давным-давно для сохранности, и сегодня она находится в Национальном музее египетской цивилизации в Каире вместе с 16 другими царскими мумиями.

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