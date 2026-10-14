#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+10°
$
450.62
504.2
5.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+10°
$
450.62
504.2
5.36
Наука и технологии

Российские ученые обнаружили новый вид бабочек

новый вид бабочки, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 20:48 Фото: magnific
В Адыгее нашли редкий вид бабочек, который ранее не встречался на территории России, сообщает Zakon.kz.

Речь идет об эпиблеме книциколане (Epiblema cnicicolana) из семейства листоверток. До этого насекомое было известно только в Западной и Центральной Европе. Об открытии рассказала сотрудник кафедры зоологии Академии биологии и медицины ЮФУ Валерия Слюнькова в беседе с РИА Новости.

"Одним из ярких открытий стало обнаружение эпиблемы книциколаны (Epiblema cnicicolana). Это первая находка вида в России, а также его самое восточное местонахождение в мире", – сказала она.

Пока ученые не могут точно установить, как бабочка оказалась в Адыгее. Возможно, она обитала в регионе и раньше, но оставалась незамеченной. Другая версия – естественное расширение ареала. По словам специалиста, этому могло способствовать сходство климата Адыгеи с климатическими условиями южных регионов Европы.

"Несмотря на то что данный вид относится к семейству листоверток, многие представители которого являются опасными вредителями сельского и лесного хозяйства, этот вид безвреден для культурных растений", – подчеркнула Слюнькова, добавив, что эти бабочки питаются блошницей дизентерийной, не имеющей сельскохозяйственного значения.

По словам исследователя, находка имеет научное значение, так как она поможет лучше понять, как распространяются насекомые и как меняются их ареалы в условиях изменения климата.

Ранее мы сообщали, что ученые назвали мясо, которое может повышать риск диабета.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Корреспондент
Читайте также
Ученые обнаружили уникальные виды грибов в нацпарке Казахстана
12:40, 06 сентября 2024
Ученые обнаружили уникальные виды грибов в нацпарке Казахстана
обитатели подводного мира
19:43, 19 августа 2026
Ученые обнаружили новый вид морского конька, которого не замечали более 150 лет
Планета, солнечная система, тень солнца
15:02, 31 августа 2026
Ученые обнаружили новую экзопланету – она наполовину состоит из воды
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ФК &quot;Каспий&quot;
21:09, Сегодня
Главный тренер "Иртыша" Шойтымов поделился впечатлениями после матча КПЛ с "Астаной"
Фото: ФК &quot;Елимай&quot;
20:55, Сегодня
"Елимай" одержал победу над "Атырау" в матче КПЛ
Фото: ФК &quot;Насаф&quot;
20:40, Сегодня
"Насаф" уступил клубу из ОАЭ в Лиге чемпионов АФК 2
Фото: ФК &quot;Балтика&quot;
20:24, Сегодня
"Крылья Советов" без Чеснокова проиграли "Балтике" в Кубке России
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: