Российские ученые обнаружили новый вид бабочек

В Адыгее нашли редкий вид бабочек, который ранее не встречался на территории России, сообщает Zakon.kz.

Речь идет об эпиблеме книциколане (Epiblema cnicicolana) из семейства листоверток. До этого насекомое было известно только в Западной и Центральной Европе. Об открытии рассказала сотрудник кафедры зоологии Академии биологии и медицины ЮФУ Валерия Слюнькова в беседе с РИА Новости.

"Одним из ярких открытий стало обнаружение эпиблемы книциколаны (Epiblema cnicicolana). Это первая находка вида в России, а также его самое восточное местонахождение в мире", – сказала она.

Пока ученые не могут точно установить, как бабочка оказалась в Адыгее. Возможно, она обитала в регионе и раньше, но оставалась незамеченной. Другая версия – естественное расширение ареала. По словам специалиста, этому могло способствовать сходство климата Адыгеи с климатическими условиями южных регионов Европы.

"Несмотря на то что данный вид относится к семейству листоверток, многие представители которого являются опасными вредителями сельского и лесного хозяйства, этот вид безвреден для культурных растений", – подчеркнула Слюнькова, добавив, что эти бабочки питаются блошницей дизентерийной, не имеющей сельскохозяйственного значения.

По словам исследователя, находка имеет научное значение, так как она поможет лучше понять, как распространяются насекомые и как меняются их ареалы в условиях изменения климата.

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