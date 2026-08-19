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Наука и технологии

Ученые обнаружили новый вид морского конька, которого не замечали более 150 лет

обитатели подводного мира, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 19:43 Фото иллюстративное: pixabay
В Индийском океане найден новый вид морского конька. Оказалось, что животное, ранее считавшееся одним из видов, на самом деле представляет собой три разных, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Discover Magazine, новый вид получил научное название Hippocampus amandavincentae. Его обнаружили исследователи из Университета рыбного хозяйства и океанических исследований Кералы (KUFOS) вместе с международными коллегами. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Zootaxa.

Ученые изучили морских коньков, которых ранее относили к виду Hippocampus histrix, или колючему морскому коньку.

Этот вид долгое время считался широко распространенным: его ареал связывали с районами от Восточной Африки и Красного моря через Индийский океан до западной части Тихого океана.

Однако подробный анализ показал, что под одним названием на самом деле скрывались три самостоятельных вида. Новый вид Hippocampus amandavincentae обитает в Индийском океане. Его представители были обнаружены у побережья южной Индии, в том числе в районе штата Керала.

Для подтверждения открытия ученые использовали не только внешние признаки животных, но и генетический анализ. Исследователи сравнили особенности строения тела и ДНК морских коньков, что позволило подтвердить их принадлежность к разным видам.

Новому виду дали название в честь канадского морского биолога Аманды Винсент – специалиста по морским конькам и одного из основателей природоохранного проекта Project Seahorse. Она занимается изучением и защитой этих животных на протяжении десятилетий.

Особенность открытия заключается в том, что ученые сталкивались с этим животным задолго до того, как смогли определить его как отдельный вид. Исследователи отмечают, что новый морской конек фактически находился "на виду" более ста лет.

Ученые считают, что результаты работы имеют значение не только для систематики, но и для охраны морских животных. Теперь специалисты смогут точнее определять ареал каждого вида и оценивать угрозы, с которыми сталкиваются их популяции.

Ранее стало известно, что дельфины стали использовать крупные раковины в качестве своеобразного орудия для ловли рыбы.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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