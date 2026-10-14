Гигантское месторождение ценных металлов оказалось заражено неизвестными вирусами

На глубине до 6000 метров под поверхностью Тихого океана между Мексикой и Гавайями по морскому дну разбросаны миллиарды металлических скоплений, имеющих форму картофеля, сообщает Zakon.kz.

Как пишет South China Morning Post, запасы жизненно важных металлов, таких как никель, кобальт и марганец, в зоне Кларион-Клиппертон могут превзойти общие известные запасы на суше.

Хотя коммерческая добыча полезных ископаемых на подводной равнине пока не ведется, Международная организация по морскому дну выдала 17 контрактов на разведку в этом районе, пять из которых принадлежат Китаю.

Однако недавнее исследование этой зоны, проведенное китайской исследовательской группой, показало, что будущие глубоководные шахтеры обнаружат не только минеральные богатства, но и столкнутся с бесчисленными загадочными вирусами.

Исследователи изучили образцы осадочных пород из этой зоны и идентифицировали 11 742 различных вируса. Около 11 662 – были обнаружены впервые.

"Эти результаты позволяют понять экологическую роль вирусов в провинции полиметаллических конкреций, создавая важную исходную оценку микробной экосистемы до начала добычи полезных ископаемых для будущих оценок воздействия на окружающую среду", – написал первый автор Хоу Боуэн в конце прошлого месяца.

60 образцов, использованных в исследовании, были собраны в 2023 и 2024 годах одной из китайских компаний, имеющих контракт на разведку, – Китайским агентством по исследованиям и разработкам морских минеральных ресурсов.

Используя сети обмена белками, ученые сравнили эти вирусы с данными о вирусах, ранее обнаруженных в морской воде, океанических впадинах и гидротермальных средах.

Лишь около 4% белковых кластеров вирусов, обнаруженных в этой зоне, были обнаружены хотя бы в одном внешнем наборе данных. Это означает, что в этом районе обитают вирусные линии и генетические ресурсы, которые еще не были зарегистрированы учеными.

Вирусы в этом регионе, вероятно, обладают уникальными характеристиками, отражающими необычную среду, в которой они эволюционировали, – среду, богатую тяжелыми металлами и крайне бедную доступными питательными веществами.

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