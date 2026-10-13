В Атлантике происходят изменения, которые сделают часть света совершенно иной

Несмотря на то, что в мире существует пять океанов – Северный Ледовитый, Атлантический, Индийский, Тихий и Южный – все они соединены вместе, образуя один огромный водоем, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Discover Wildlife, то, что происходит в одной его части, влияет на события в другой. Одним из факторов, объединяющих их, является огромная, взаимосвязанная сеть течений как на поверхности, так и в глубине.

Одна из таких цепей течений в Атлантике известна как Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (или АМОК) . Весь этот процесс подпитывается ветром, а также различиями в температуре и солености вод Атлантического океана.

Это работает как своего рода конвейер: теплая вода движется на север, где она отдает тепло и охлаждается. По мере охлаждения за счет испарения она теряет воду и становится более соленой, а следовательно, и тяжелее. Это заставляет ее опускаться на большую глубину. Там более холодное течение возвращается на юг.

Цикл продолжается следующим образом : теплая вода движется на север, охлаждается, опускается и возвращается на юг, где снова нагревается и поднимается на поверхность, и так далее.

По данным Национального океанографического центра (НОЦ), "этот процесс доставляет жизненно важное тепло и питательные вещества в более холодные широты и переносит углерод в океанские глубины". Однако этот цикл может измениться.

"Климатические модели предполагают, что Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (AMOC) ослабнет в течение XXI века по мере увеличения концентрации парниковых газов", – поясняет Метеорологическое управление Великобритании на своем веб-сайте.

Повышение глобальной температуры означает потепление океанов, увеличение количества осадков и более быстрое таяние морского льда, что приводит к поступлению большего количества пресной воды в океаны.

Людей беспокоят возможные последствия ослабления Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (AMOC), что приводит к уменьшению переноса теплой воды из тропиков к полюсам.

Одна из причин заключается в том, что более теплая, менее соленая вода не может опускаться на такую ​​глубину, потому что она не такая тяжелая.

"Если этот процесс опускания замедлится, океан не сможет так быстро переносить углекислый газ из атмосферы в глубины океана. Это приведет к увеличению количества парниковых газов в атмосфере, что ускорит изменение климата", – говорит Национальный океанографический центр.

Пока что исследования не дают однозначного ответа на вопрос о том, что может произойти с циркуляцией. Это может включать засухи в Южной Африке и повышение уровня моря вдоль восточного побережья США.

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