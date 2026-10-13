В Атлантике происходят изменения, которые сделают часть света совершенно иной
Как пишет Discover Wildlife, то, что происходит в одной его части, влияет на события в другой. Одним из факторов, объединяющих их, является огромная, взаимосвязанная сеть течений как на поверхности, так и в глубине.
Одна из таких цепей течений в Атлантике известна как Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (или АМОК). Весь этот процесс подпитывается ветром, а также различиями в температуре и солености вод Атлантического океана.
Это работает как своего рода конвейер: теплая вода движется на север, где она отдает тепло и охлаждается. По мере охлаждения за счет испарения она теряет воду и становится более соленой, а следовательно, и тяжелее. Это заставляет ее опускаться на большую глубину. Там более холодное течение возвращается на юг.
Цикл продолжается следующим образом: теплая вода движется на север, охлаждается, опускается и возвращается на юг, где снова нагревается и поднимается на поверхность, и так далее.
По данным Национального океанографического центра (НОЦ), "этот процесс доставляет жизненно важное тепло и питательные вещества в более холодные широты и переносит углерод в океанские глубины". Однако этот цикл может измениться.
"Климатические модели предполагают, что Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (AMOC) ослабнет в течение XXI века по мере увеличения концентрации парниковых газов", – поясняет Метеорологическое управление Великобритании на своем веб-сайте.
Повышение глобальной температуры означает потепление океанов, увеличение количества осадков и более быстрое таяние морского льда, что приводит к поступлению большего количества пресной воды в океаны.
Людей беспокоят возможные последствия ослабления Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (AMOC), что приводит к уменьшению переноса теплой воды из тропиков к полюсам.
Одна из причин заключается в том, что более теплая, менее соленая вода не может опускаться на такую глубину, потому что она не такая тяжелая.
"Если этот процесс опускания замедлится, океан не сможет так быстро переносить углекислый газ из атмосферы в глубины океана. Это приведет к увеличению количества парниковых газов в атмосфере, что ускорит изменение климата", – говорит Национальный океанографический центр.
Пока что исследования не дают однозначного ответа на вопрос о том, что может произойти с циркуляцией. Это может включать засухи в Южной Африке и повышение уровня моря вдоль восточного побережья США.
Ранее были названы несколько стран, которым на самом деле принадлежит Луна.