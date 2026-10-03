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Мир

Природная достопримечательность Гавайев рухнула после 550 лет существования

Природная достопримечательность Гавайев исчезла после 550 лет существования, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2026 22:48 Фото: wikipedia
Знаменитая природная арка Hōlei Sea Arch обрушилась в Тихий океан на побережье Гавайев, сообщает Zakon.kz.

Как пишет CNN со ссылкой на Службу национальных парков США, арка высотой около 27 м находилась на территории Национального парка "Гавайские вулканы" на острове Гавайи. Она сформировалась примерно 550 лет назад в результате эрозии лавовых пород.

Точное время обрушения неизвестно. 23 сентября арка еще оставалась на месте, однако после временного закрытия парка из-за тропического шторма посетители обнаружили, что при его открытии 28 сентября природная достопримечательность исчезла.

В Службе национальных парков отметили, что разрушение арки было неизбежным из-за постоянного воздействия волн и эрозии. При этом специалисты предупреждали, что подобные изменения ландшафта происходят постепенно, и на месте разрушенной арки со временем могут появиться новые природные образования.

Посетителей призвали держаться подальше от нестабильных участков побережья.

Ранее были названы три новых места для отдыха в области Жетысу.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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