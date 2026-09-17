Больше чем кажется: сколько на самом деле калорий сжигает уборка
Обычная, не генеральная, уборка сжигает около 2690 ккал в неделю, а за год набегает почти 140 тысяч. Погладьте 30 минут и можете смело съесть треть шоколадки.
В подсчетах по жиросжиганию на первом месте оказалась стирка с сушкой: развешивание, снятие и переноска мокрого белья заставляют постоянно наклоняться и тянуться вверх. Глажка на втором месте – полчаса у доски тоже работа, просто мы ее не замечаем, пишет hi-news.ru.
Примерный расход за полчаса выглядит так:
- стирка и сушка белья – 186 ккал;
- глажка – 180 ккал;
- уборка пылесосом – 170 ккал;
- влажная уборка пола – 164 ккал;
- загрузка и разгрузка посудомойки – 149 ккал;
- протирание кухонных поверхностей и складывание чистого белья – по 145 ккал;
- чистка духовки и заправка постели – по 139 ккал;
- вытирание пыли – 138 ккал;
- мытье окон – 137 ккал;
- разбор шкафа и комода – 128 ккал, но уже за 25 минут.
Важен не столько выбор дела, сколько время и то, насколько активно вы двигаетесь. Час любой домашней работы отнимает примерно столько же калорий, сколько неспешная прогулка.
Если переводить в еду, то половина часа с тряпкой и ведром – это два вареных яйца по 80 ккал каждое. В одной плитке шоколада около 579 ккал, так что на всю целиком придется нагладить полтора часа. Вытереть пыль во всей квартире – это примерно банан, полчаса у духовки не покрывают и половины куска сыра.
К уборке можно подойти и по-спортивному: те же движения, но с чуть большей амплитудой. Тело подключает больше мышц, расход энергии растет.
Например:
- Выпад вперед с каждым движением швабры или пылесоса. Так работают ноги и живот, а не только руки. Когда тянете инструмент назад, ставьте ноги вместе.
- Подъем на носочки у плиты или раковины. Икры устали – постойте на одной ноге: подключатся еще и ягодицы.
- Не садитесь на пол, если моете его тряпкой. Оставайтесь на корточках или на четвереньках, а лучше делайте наклоны.
- Широкие шаги вперед и в сторону, когда заправляете кровать. Боковые выпады нагружают ноги, спину и пресс.
Чем больше добавить движений в привычную уборку, тем ближе она будет к полноценной зарядке.
Ученые ранее заявили, что всего несколько минут коротких, но предельно интенсивных тренировок способны запустить процесс восстановления организма эффективнее, чем полтора часа непрерывной работы в умеренном темпе.