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Больше чем кажется: сколько на самом деле калорий сжигает уборка

уборка, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 17:23 Фото: pexels
На фоне сидячей работы и малоподвижного образа жизни уборка дома – прекрасный способ сжечь калории, сообщает Zakon.kz.

Обычная, не генеральная, уборка сжигает около 2690 ккал в неделю, а за год набегает почти 140 тысяч. Погладьте 30 минут и можете смело съесть треть шоколадки.

В подсчетах по жиросжиганию на первом месте оказалась стирка с сушкой: развешивание, снятие и переноска мокрого белья заставляют постоянно наклоняться и тянуться вверх. Глажка на втором месте – полчаса у доски тоже работа, просто мы ее не замечаем, пишет hi-news.ru.

Примерный расход за полчаса выглядит так:

  • стирка и сушка белья – 186 ккал;
  • глажка – 180 ккал;
  • уборка пылесосом – 170 ккал;
  • влажная уборка пола – 164 ккал;
  • загрузка и разгрузка посудомойки – 149 ккал;
  • протирание кухонных поверхностей и складывание чистого белья – по 145 ккал;
  • чистка духовки и заправка постели – по 139 ккал;
  • вытирание пыли – 138 ккал;
  • мытье окон – 137 ккал;
  • разбор шкафа и комода – 128 ккал, но уже за 25 минут.

Важен не столько выбор дела, сколько время и то, насколько активно вы двигаетесь. Час любой домашней работы отнимает примерно столько же калорий, сколько неспешная прогулка.

Если переводить в еду, то половина часа с тряпкой и ведром – это два вареных яйца по 80 ккал каждое. В одной плитке шоколада около 579 ккал, так что на всю целиком придется нагладить полтора часа. Вытереть пыль во всей квартире – это примерно банан, полчаса у духовки не покрывают и половины куска сыра.

К уборке можно подойти и по-спортивному: те же движения, но с чуть большей амплитудой. Тело подключает больше мышц, расход энергии растет.

Например:

  • Выпад вперед с каждым движением швабры или пылесоса. Так работают ноги и живот, а не только руки. Когда тянете инструмент назад, ставьте ноги вместе.
  • Подъем на носочки у плиты или раковины. Икры устали – постойте на одной ноге: подключатся еще и ягодицы.
  • Не садитесь на пол, если моете его тряпкой. Оставайтесь на корточках или на четвереньках, а лучше делайте наклоны.
  • Широкие шаги вперед и в сторону, когда заправляете кровать. Боковые выпады нагружают ноги, спину и пресс.

Чем больше добавить движений в привычную уборку, тем ближе она будет к полноценной зарядке.

Ученые ранее заявили, что всего несколько минут коротких, но предельно интенсивных тренировок способны запустить процесс восстановления организма эффективнее, чем полтора часа непрерывной работы в умеренном темпе.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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