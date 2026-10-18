Рак передался от одной близняшки другой в утробе матери: ученые раскрыли редкий случай

В Великобритании исследователи из Института Сенгера вместе с коллегами раскрыли уникальный путь передачи редкого типа онкологии – недифференцированной саркомы, спровоцированной аномальным мутационным слиянием генов MN1::ZNF341, сообщает Zakon.kz.

Научное открытие, описанное на примере идентичных близнецов, обнародовано в издании Nature Communications. Исследуемый случай зародился еще во внутриутробном периоде.

На плановом ультразвуковом обследовании у одного из плодов (близнеца А) зафиксировали новообразование в области лица.

"Услышав диагноз после рождения детей, врачи обнаружат опухолевые очаги у обеих девочек. Перед генетиками встала задача определить: развилось ли заболевание у младенцев параллельно и независимо либо одна девочка заразила другую, находясь в материнской утробе", – говорится в сообщении.

Специалисты провели полное секвенирование ДНК как здоровых, так и пораженных тканей, дополнительно изучив образцы плацентарного органа.

Молекулярный анализ показал, что все фрагменты опухолей обеих сестер обладали уникальным генетическим маркером, принадлежащим исключительно близнецу А.

Исследователи пришли к выводу, что рак зародился на лице близнеца А в конце первого триместра, а во втором триместре клетки опухоли преодолели плацентарный барьер и заразили близнеца Б. Это открытие поставило под сомнение классические научные представления о развитии однояйцевых эмбрионов.

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