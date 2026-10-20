Неожиданный эффект подсластителей обнаружили эксперты
Некоторые низкокалорийные подсластители способны изменять рост кишечных бактерий, а в сочетании с определенными лекарственными веществами их эффект может усиливаться. Это показало лабораторное исследование, в котором ученые проверили 39 подсластителей и 25 видов кишечных бактерий.
Работа опубликована в научном журнале Molecular Systems Biology.
Исследователи изучали, как популярные заменители сахара воздействуют на микроорганизмы кишечника сами по себе и в сочетании с другими веществами, которые человек может употреблять одновременно. Результаты показали, что влияние подсластителей зависит не только от конкретного вещества, но и от его сочетания с другими соединениями.
Как подсластители воздействуют на бактерии
Ученые проверили 39 низкокалорийных подсластителей на 25 видах кишечных бактерий. В результате примерно три четверти исследованных веществ изменяли рост хотя бы одного вида микроорганизмов.
При этом эффект был неодинаковым: одни соединения подавляли рост отдельных бактерий, другие, напротив, способствовали ему. Исследователи также обнаружили, что некоторые подсластители способны взаимодействовать с другими распространенными веществами, включая кофеин, ванилин и отдельные лекарственные препараты.
Всего ученые выявили более 100 взаимодействий между подсластителями и четырьмя дополнительными соединениями, которые проверяли в эксперименте.
Что обнаружили при сочетании со стевией и антидепрессантом
Особое внимание исследователей привлекло сочетание изостевиола – вещества, связанного со стевией и используемого в качестве компонента подсластителей, – с дулоксетином, антидепрессантом.
"В лабораторных условиях эта комбинация сильнее подавляла рост некоторых кишечных бактерий, чем каждое вещество по отдельности. В частности, эффект затронул Roseburia intestinalis и Parabacteroides merdae – микроорганизмы, которые связывают с нормальной работой кишечной микробиоты и обменными процессами", – говорится в результатах исследования.
Затем ученые проверили, как сочетание этих веществ действует не на отдельные виды бактерий, а на искусственно созданное сообщество из 25 кишечных микроорганизмов. При повторном воздействии комбинации состав сообщества менялся, а его разнообразие снижалось.
Исследователи также обнаружили изменения в вырабатываемых бактериями метаболитах – веществах, которые участвуют во взаимодействии микробиоты с организмом человека.
Может ли это повлиять на здоровье человека
Чтобы оценить возможные последствия, ученые исследовали воздействие веществ, выделяемых обработанными бактериями, на человеческие клетки в лаборатории. В некоторых экспериментах сочетание изостевиола и дулоксетина меняло токсичность бактериальных продуктов и секрецию сигнальных молекул, участвующих в воспалительных реакциях.
Однако авторы подчеркивают, что исследование проводилось в лабораторных условиях, а не на людях. Поэтому пока нельзя утверждать, что употребление подсластителей вместе с лекарствами вызывает аналогичные изменения в кишечнике или приводит к заболеваниям.
Ученым еще предстоит выяснить, проявляются ли обнаруженные взаимодействия в организме человека, при каких дозах они возможны и насколько они значимы для здоровья.
Авторы считают, что при изучении влияния подсластителей на организм важно учитывать не только отдельные вещества, но и их сочетания с другими соединениями, включая лекарства. Такие взаимодействия могут менять реакцию кишечных бактерий и, возможно, влиять на обмен веществ.
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