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Наука и технологии

Ослабленные киты чаще держатся вместе: ученые нашли неожиданную закономерность

киты, открытие, ученые, океан, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2026 21:25 Фото: pexels
Северные бутылконосы, или высоколобые киты, чаще собираются в большие группы, когда их состояние ухудшается. К такому выводу пришли исследователи Университета Далхаузи, изучившие социальное поведение животных за 37 лет, сообщает Zakon.kz.

Ученые проанализировали фотографии китов, сделанные с 1980-х годов. По отметинам на спинных плавниках они распознавали отдельных особей и отслеживали их социальные связи. Физическое состояние животных оценивали по внешним признакам, в том числе по истощению. Результаты работы опубликованы на сервере препринтов bioRxiv.

"Сравнение данных показало, что такие животные имели больше социальных партнеров и чаще находились в крупных группах. Это противоречило предположению исследователей о том, что ослабленные киты будут избегать контактов и сосредоточатся на поиске пищи", – пишет сервер.

Причины такого поведения пока неизвестны. Возможно, животные сами ищут компанию сородичей, или наоборот, здоровые киты приближаются к ослабленным и поддерживают их. Однако исследование не позволило установить, какое объяснение верно.

Стоит отметить, что о возможной взаимопомощи между китами рассказывали еще китобои XIX века, утверждавшие, что стаи не бросали раненых сородичей. Похожие формы поведения предполагают и у других китообразных, но доказать, что животные сознательно помогают друг другу, пока сложно.

Ранее ученым удалось запечатлеть редкое поведение дельфинов у восточного побережья Австралии. Животные используют крупные раковины в качестве своеобразного орудия для ловли рыбы.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Корреспондент
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