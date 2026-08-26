Исследователи раскрыли скрытый сигнал, который собака посылает только хозяину

Собаки начинают чаще моргать, когда видят, как моргают их хозяева, причем такая реакция выражена именно при наблюдении за знакомым человеком. К такому выводу пришли исследователи Пармского университета, изучившие поведение 35 собак, сообщает Zakon.kz.

Результаты работы были опубликованы в журнале Royal Society Open Science (RSOS). Ученые хотели выяснить, может ли моргание человека непосредственно влиять на поведение собаки.

Для этого животным показывали видеозаписи, на которых хозяин или один из двух незнакомых людей смотрел прямо в камеру. В одной серии человек моргал каждые три секунды, в другой – не моргал.

Наблюдения показали, что собаки действительно начинали моргать чаще в ответ на моргание человека. При этом реакция зависела от социального значения собеседника: животные чаще моргали, когда на экране был их хозяин, чем когда они видели незнакомцев.

Исследователи подчеркивают, что речь не идет о точной синхронизации: собаки не обязательно моргали одновременно с человеком. Скорее, их собственная частота моргания менялась в зависимости от поведения и личности того, на кого они смотрели.

"Моргание обычно считается автоматическим физиологическим процессом, необходимым для увлажнения и защиты глаз. Однако для собак действие может иметь социальный контекст. Таким образом животные могут неосознанно реагировать на изменения внимания и вовлеченности человека во время взаимодействия", – пояснили ученые.

При этом авторы не утверждают, что собаки намеренно моргают, чтобы передать конкретное сообщение. Пока остается неизвестным, является ли такое поведение формой коммуникации или автоматической реакцией на едва заметный сигнал со стороны человека.

Ранее сообщалось, что в Центре кинологической службы Департамента полиции (ДП) Астаны произошло радостное событие – пополнение. В ряды будущих четвероногих помощников полиции вступили сразу четверо щенков.