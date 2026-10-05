Животные появились на Земле на 200 млн лет раньше: ученые сделали неожиданное открытие

Первые животные появились на планете на 200 миллионов лет раньше, чем считалось ранее – от 700 до 800 миллионов лет назад. К такому выводу пришли исследователи из Оксфордского университета, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования опубликованы в Science Advances. По данным журнала, прежде специалисты ориентировались на находки из китайской формации Вэнъань возрастом около 590 млн лет.

Из-за идеального состояния микроскопических организмов в породе и полного отсутствия среди них фауны научное сообщество полагало, что животных в тот период еще не существовало.

Однако британские палеонтологи опровергли эту гипотезу с помощью анализа отложений Хэсээн в Монголии.

"Данная формация моложе китайской на 40 млн лет и обладает аналогичным качеством сохранности. В ней также не обнаружено следов животного мира, хотя из других источников достоверно известно, что в ту эпоху фауна уже населяла Землю. Монгольские образцы доказали: фауна способна просто не поддаваться фоссилизации даже при идеальных условиях среды", – говорится в сообщении.

Поскольку отсутствие ископаемых останков в древних пластах Норвегии, США и Австралии перестало быть прямым контраргументом, ученые применили метод молекулярных часов. Генетический анализ современных биологических видов подтвердил, что начальные этапы развития животного мира приходятся на период 700-800 млн лет назад.

Первые живые организмы отличались микроскопическими размерами и мягкими тканями без скелетной структуры, из-за чего их окаменение происходило лишь при редчайших химических условиях.

Новая датировка указывает на то, что древнейшие предки современных существ сумели застать и пережить эпоху "Земли-снежка" – масштабные оледенения криогенового периода, когда планета была практически полностью скована льдом.

Ранее сообщалось, что ученые научились "чувствовать" болезни по запаху тела. Что показало исследование – читайте по ссылке.