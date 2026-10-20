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Наука и технологии

Обычные продукты и рак легких: ученые рассказали о результатах эксперимента

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2026 23:32 Фото: Zakon.kz
Ученые обнаружили, что кверцетин может влиять на несколько процессов, связанных с развитием рака легких. В лабораторных опытах и экспериментах на мышах вещество замедляло размножение опухолевых клеток и почти останавливало их перемещение при высокой концентрации, сообщает Zakon.kz.

Кверцетин содержится в луке, цитрусовых и гречке. Его действие изучали специалисты Университетской клиники Эрлангена. Они проводили эксперименты с клетками рака легких, исследовали образцы легочной ткани мышей и наблюдали за живыми животными. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Death Discovery.

Помимо замедления деления клеток, соединение снижало окислительный стресс в одном из двух исследованных типов опухолевых клеток. Также ученые зафиксировали уменьшение количества белков EGFR и PD-L1. Первый участвует в передаче сигналов роста, второй помогает раковым клеткам скрываться от иммунной системы.

"В легочной ткани мышей после воздействия кверцетина повысился уровень интерферона-альфа-2, участвующего в иммунной защите. Изменения произошли и в кишечнике: увеличилось количество бактерий, производящих короткоцепочечные жирные кислоты. Эти вещества могут влиять на процессы, связанные с ростом опухоли", – сообщают авторы исследования.

У мышей ученые заметили признаки сокращения числа опухолевых очагов. Однако опухоли возникли лишь у нескольких животных, поэтому делать окончательные выводы пока рано.

Стоит отметить, что исследователям еще предстоит выяснить, воспроизводится ли подобный эффект у людей и может ли кверцетин применяться в качестве дополнения к лечению или средства профилактики рака легких. На данный момент результаты экспериментов не подтверждают его эффективность у человека.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили изменения в работе иммунной системы, которые могут указывать на развитие рака легких за месяцы и даже годы до появления опухоли.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Корреспондент
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