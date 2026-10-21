Вещество из лука, гречки и цитрусовых показало эффективность против рака

Природное вещество кверцетин, содержащееся в луке, гречке и цитрусовых, способно подавлять активность клеток рака легких. В лабораторных экспериментах оно замедляло их деление и практически полностью останавливало перемещение, сообщает Zakon.kz.

Ученые проверили действие кверцетина на раковых клетках, тканях легких мышей и живых животных. Чем выше была концентрация вещества, тем сильнее проявлялся эффект. При максимальной дозе клетки практически теряли способность перемещаться, что крайне важно для изучения механизмов распространения опухоли и образования метастазов, пишет журнал Cell Death Discovery.

Также кверцетин снижал уровень белков EGFR и PD-L1, связанных с ростом опухоли и защитой раковых клеток от иммунитета. В тканях легких мышей при этом увеличивалось содержание интерферона альфа-2, участвующего в иммунной защите.

"У животных, получавших вещество, изменился состав кишечной микрофлоры. Стало больше бактерий, вырабатывающих соединения, способные подавлять рост опухолевых клеток. Также замечены признаки уменьшения числа опухолевых очагов", – пишет издание.

Авторы исследования считают, что кверцетин требует дальнейшего изучения как возможное дополнение к терапии рака легких. Однако пока результаты получены только в лаборатории и на животных, поэтому эффективность вещества для лечения людей еще не доказана.

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